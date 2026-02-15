Fotografia: Noelle Grace (Pexels).
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Hi veiem o ens hi veiem?
M'ajudeu?
Feu aquesta diferenciació?
—VEURE: sempre transitiu
VEIG la muntanya
—VEURE-HI: Tenir el sentit de la vista
Els cecs no HI VEUEN
—VEURE-S'HI: tenir prou claror per a veure-hi
Estàvem quasi a les fosques i no M'HI VEIA
Em podeu dir si la feu o no (i d'on sou)?
Treballar per a altri
Pronoms i determinants que hauríem de saber:
—Treballa per a ALTRI (= els altres)
—En aquests casos, HOM no sap què fer
—Ho he sentit MANTA vegada (=nombroses)
—Ha trucat QUALCÚ (=algú)
—Hi havia QUALCUNA eina
—Mengeu QUALQUE cosa
—Han trobat QUI-SAP-LOS bolets (=gran nombre de)
No fem marrada
Preservem-ho, amics:
—No anem per aquí, que farem MARRADA
—N’hi havia cent, PEL CAP BAIX
—Bo i bé de preu? Tu VOLS LA LLUNA EN UN COVE!
—No cridis tant, BALADRER
—Fa dies que no surto de casa, ENCOFURNAT a l’estudi
—Ho faré DE BON GRAT
—Si us plau, FEU-VOS ENRERE
Dia sí, dia també
Ep!
⛔️ D’això se n’ha parlat fins a la sacietat ✅ DIA SÍ, DIA TAMBÉ
⛔️ Aquesta frase l’han dita fins a la sacietat ✅ UNA VEGADA I UNA ALTRA
⛔️ Ho hem debatut fins a la sacietat ✅ MÉS DE MIL VEGADES
⛔️ Hem sentit arguments fins a la sacietat ✅ PER A DONAR I PER A VENDRE
Quina plaga…
⛔️Vine lo més aviat que puguis ✅TAN AVIAT COM puguis
⛔️Fes-ho tot lo bé que sàpigues ✅TAN BÉ COM sàpigues
⛔️Lo savi que sembla ✅SI EN sembla, DE savi
⛔️Lo lluny que és ✅QUE LLUNY QUE ÉS
⛔️Ho vaig deixar per lo difícil que era ✅PERQUÈ ERA MASSA DIFÍCIL
Fart jo, fart tothom
L’egoisme al refranyer:
—FART JO, FART TOTHOM
—ALLÒ QUE HAS DE MENESTER TU, NO HO DONIS A NINGÚ
—CADASCÚ MIRA PER A ELL
—EL MAL DELS ALTRES FA DE BON PASSAR
—QUI TINGUI MALDECAPS, QUE SE’LS PASSI
—PRIMER JO, DESPRÉS JO I SEMPRE JO
—VAL MÉS XICA PER A MI QUE GROSSA PER ALS ALTRES
