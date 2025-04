Fort i no et moguis

Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Fort i no et moguis

Les coses, en català, no es defensen “a capa i espasa”:

—A PEU I A CAVALL

—A ULTRANÇA

—AMB TOTES LES ARMES

—PER TOTS ELS MITJANS

—AMB DENTS I UNGLES

—CONTRA VENT I MAREA

—A TOT I A TOTES

—FORT I FERM

—FORT I NO ET MOGUIS

—A PEU FERM

—TANT SI ES VOL COM SI NO ES VOL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 16, 2025

Què en fem, del drac?

Justa la fusta, @BancSabadell: no és "*Què fem amb el drac?", sinó "QUÈ EN FEM, del drac?" https://t.co/9OTVk1iOxa — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 22, 2025

Trenquem el son

Fer una dormida curta:

—TRENCAR EL SON

—FER UNA BECAINA

—FER UNA BECADA

—FER UN CLUCULL Dormida havent dinat:

—MIGDIADA

—SESTA

—HORETA

—MIGJORN Caure el cap de son:

—PESAR FIGUES

—FER BECAINES

—BECAR Dormir fort:

—DORMIR COM UN SOC

—DORMIR COM UN TRONC

—DORMIR COM UN BIGALOT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 22, 2025

Hi ha hagut raons

No, no: “bronca” no és català:

—Hi ha hagut bronca al parlament ▶️Hi ha hagut BATUSSA, RENYINA, RAONS

—La bronca del públic se sentia al carrer ▶️ESBRONC, ESBRONCADA, ESCRIDASSADA

—Li ha clavat una bronca ▶️L’HA ESBRONCAT

—És un busca bronques ▶️CERCA-RAONS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 15, 2025

No m’atribolis

No ens *agobiem, si us plau:

—ES CAPFIQUEN per una prova

—Tots anem ATABALATS de feina

—Em DONAVA MALDECAPS

—No M’ATRIBOLIS més

—Amb tantes coses, l’ATORROLLES

—No PATEIXIS, home

—Et veig ENCAPARRAT

—No sembla pas ENCABORIAT

—Tant soroll EM FASTIGUEJA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 23, 2025

Baixar d’Arbeca

Ignorar:

—ARA ES LLEVA

—BAIXAR D’ARBECA

—BAIXAR DE L’HORT (o VENIR DE L’HORT)

—BAIXAR DE LA FIGUERA

—DORMIR A LA PALLA (o JEURE A LA PALLA)

—ESTAR A LA LLUNA (o VENIR DE LA LLUNA)

—SENTIR EL VENT I NO SABER DE QUIN TORRENT

—SENTIR TOCAR CAMPANES I NO SABER ON

—VIURE ALS LLIMBS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 25, 2025

Li té el dit a l’ull

⛔️ tenir-li ganes

✅ TENIR-LI BOLA, TENIR-LI EL DIT A L’ULL, NO PODER VEURE’L ⛔️ ha sortit a la mare

✅ ÉS IGUAL QUE, HA SORTIT COM, S’ASSEMBLA MOLT A, RETIRA A, RESSEMBLA A ⛔️ com unes castanyoles

✅ COM UNES PASQÜES ⛔️ algo és algo

✅VAL MÉS AIXÒ QUE RES, DÉU N’HI DO — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 14, 2025

L’adob i l’abonament

Confusions per la influència del castellà:

—L’ABONAMENT del teatre / L’ADOB del camp

—Un APARELL elèctric / Una cerimònia amb molt d’APARAT

—ESVALOTAR la gent amb crits / AVALOTAR la tropa contra el capità

—Sentia com ALENAVA, feixuc / ENCORATJA’L perquè no decaigui — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 24, 2025

