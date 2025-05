Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

No ens esbaldreguem

Maneres de caure (I)

—L’aigua de la pluja REGALIMA

—La suor li REGALA pel cos (o REGALLA)

—SALTA un botó

—El sostre S’ENFONSA (o S’AFONA)

—L’home es VA DESPLOMAR

—El marge S’ESLLAVISSA (o SE SOLSEIX o S'ENSULSIA)

—Les parets ES VAN ESBALDREGANT

—L’oliva madura PORGA Demà, més — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 14, 2025

Fer moixoni

Com que *callar la boca?

—CALLAR

—FER MUTIS

—NO DIR NI PIU

—FER MOIXONI

—FER MUTS

—FER MUTS I A LA GÀBIA

—NO BADAR BOCA

—FICAR-SE LA LLENGUA A LA BUTXACA

—FICAR-SE LA LLENGUA AL CUL

—NO PIULAR

—TANCAR LA BOCA

—COSIR-SE LA BOCA

—MOSSEGAR-SE LA LLENGUA

—NO BADAR BARRES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 12, 2025

La casa és neta o està neta?

ÉSSER (o SER) ▶️ qualitat durativa, sense final previsible:

—La sopa ÉS freda

—El local ÉS buit

—La casa ÉS neta ESTAR ▶️ qualitat de duració limitada (= ‘mantenir-se’):

—La sopa ESTARÀ calenta fins que vingueu

—El local ESTÀ buit tot el mes

—La casa ESTÀ neta quan no hi sou — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 13, 2025

Es va esmorrar

Maneres de caure (II)

—La pedra ROSSOLA rost avall

—CAPGIRELLAVA per un talús

—VA CAPITOMBAR per terra

—ES VA ESMORRAR i es va trencar el nas

—El vehicle S’HA ESTIMBAT

—El cavall ES VA ESBALÇAR

—El carruatge ES VA ESPENYAR (o DESPENYAR) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 15, 2025

Caure de memòria

Maneres de caure (III: locucions)

—ANAR DE TROMPIS

—CAURE COM UN SAC DE PATATES

—CAURE TAN LLARG COM ÉS

—CAURE DE CLATELL (o DE CORCOLL, o DE MEMÒRIA, o DE TÒS)

—CAURE RODÓ (o REDÓ)

—CAURE DE CUL

—CAURE UN BAC

—CAURE DE PERNES ENLAIRE

—ANAR DE MORROS PER TERRA

—FER LLENYA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 16, 2025

La dita no és bona, president



President @salvadorilla: 4 maneres de no dir “Mai és tard si la dita és bona”

—MAI NO ÉS TARD QUAN ARRIBA

—MAI NO ÉS TARD QUAN DÉU AJUDA

—MAI NO ÉS TARD MENTRE TOQUEN

—TOT VA BÉ SI ACABA BÉ (Ah, i 'dicha' vol dir 'felicitat' o 'sort', i no pas 'dita'…)https://t.co/9vCRDV9e1v — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 13, 2025

