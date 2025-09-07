Ací teniu els brins d’aquestes setmanes, amics.
Fem foc nou?
És greu que el 2025, després de més de 40 anys de suposada immersió lingüística, un/a comentarista de @som3cat encara digui "borrón y cuenta nueva", podent dir:
—FER CREU I RATLLA
—COMENÇAR DE CAP I DE NOU
—FER FOC NOU
—TORNAR-HI COM SI NO HAGUÉS PASSAT RES
Etc.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 10, 2025
El pa, llescat
La cara i la creu.
Al @ForndeCabrianes trobo un cartell amb un català genuí: LLESQUEM el pa DE FRANC (millor que no pas 'Tallem el pa gratis').
Al @grupllobet, en canvi, cartells en castellà allà on ahir eren en català.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 23, 2025
Visites lingüísticament responsables
Fa malícia quan, en un grup clarament catalanoparlant, el guia diu allò de "Hi ha algú que no entengui el català?"
Molt millor deixar les coses clares, com la gent de les Botigues Museu de Salàs (@CIACSalas): la visita és en català; i si ets espanyol, el diumenge a les 11. 👇
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 15, 2025
Ah, el Viena…!
Feia dies que no anava al Viena de Manresa. La darrera vegada, els cambrers cridaven els números dels clients en català. Però avui he vist que, sistemàticament, els cridaven en català i castellà.
Això no és anar enrere?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 24, 2025
El desgavell fonètic
El desgavell fonètic general es fa notar molt a @som3cat. Això es pot comprovar en l'absència del so de la LL en dobladors d'anuncis, homes del temps i —com més va més— en les veus dels telenotícies.
Més control i més rigor, si us plau.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 31, 2025
Treure un nadó?
Treure un nadó a una mare és ajudar-la en el part.
Potser volíeu dir PRENDRE un nadó a una mare, oi, amics de @som3cat?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 24, 2025
Espanyem-ho tot
Un prefix molt important (no el perdem!):
—Bocí ▶️ ESBOCINAR
—Clofolla ▶️ ESCLOFOLLAR
—Parrac ▶️ ESPARRACAR
—Teranyina ▶️ ESTERANYINAR
—Pany ▶️ ESPANYAR
—Cua ▶️ESCUAR
—Buc ▶️ESBUCAR
—Llom ▶️ ESLLOMAR-SE
—Peu ▶️ ESPEUAR-SE
—Maluc ▶️ ESMALUCAR-SE
—Gargamella ▶️ ESGARGAMELLAR-SE
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 3, 2025
Remenar les cireres
Expressions que hem de preservar:
—Manar, dirigir ▶️ REMENAR LES CIRERES
—Conèixer bé ▶️ SABER EL PA QUE S’HI DÓNA
—Trobar-se sense forces ▶️ NO PODER DIR NI FAVA
—Irreflexivament ▶️ A TORT I A DRET
—Tan impossible com això ▶️ COM ARA PLOUEN FIGUES, COM ARA PLOUEN ALBARDES
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 5, 2025
Ja n’hi ha prou!
Si us plau… 🙏
—Fem-ho ja ▶️ Fem-ho ARA MATEIX
—Porta-l’hi ja ▶️ Porta-l’hi DE SEGUIDA
—M’ho has de dir ja ▶️ M’ho has de dir ARA
—Boicot ja! ▶️ Boicot ARA!
—Calia anar-se’n ja ▶️ Calia anar-se’n IMMEDIATAMENT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 2, 2025
Cara de tres déus
La cara:
—Si l’emprenya, LI FARÀ UNA CARA NOVA
—No te’n fiïs, TÉ CARA D’OVELLA I URPES DE LLOP
—FA CARA DE BON ANY
—No ho pot dissimular, HO PORTA ESCRIT A LA CARA
—Tot és DE CARA A LA GALERIA
—FA CARA DE TRES DÉUS
—Això sí que TÉ CARA I ULLS
—T’ho diré A CARA DESCOBERTA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 4, 2025
Malgrat tot
Corregiu això, amics:
⛔️ Malgrat siguis a prop, no te’n refiïs
✅ MALGRAT QUE siguis a prop, no te’n refiïs
⛔️ No és blau, malgrat ho sembli
✅ No és blau, MALGRAT QUE ho sembli
⛔️ Acompanya’l, malgrat arribis tard
✅ Acompanya’l, MALGRAT QUE arribis tard
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 1, 2025
Esperarem
Sí, una nova pizzeria a Manresa, molt ben situada.
Ara com ara, fan la publicitat a Instagram en castellà i prou.
Si la fan en català hi anirem a tastar les pizzes. Mentrestant, no.
https://t.co/MCEA0B0mUJ a través de @diariRegio7
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 22, 2025
