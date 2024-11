Fem coses pel català

Ací teniu els brins d’aquesta quinzena, amics.

Ahir vaig entrar en la nova botiga d'un paquistanès de Callús. Quan li vaig demanar si allò que se sentia a la ràdio era panjabi els ulls li van espurnejar.

Em vaig oferir a traduir-li etiquetes i de seguida em va dir que sí. Agraïdíssim.

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 3, 2024

Perpinyà no és Catalunya?

No sé si ho sabíeu, però Perpinyà és a França. Res de Catalunya Nord ni romanços. A "Com si fos ahir" ho diuen i ho repeteixen: França.

Per sort, es veu que "és gairebé Catalunya" i deu ser per això que (admeten) s'hi parla català.

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 22, 2024

Llambordes i tascons

Castellanismes camuflats:

⛔️candau ✅CADENAT

⛔️pèsam ✅CONDOL

⛔️aconteixement ✅ESDEVENIMENT

⛔cunya ✅FALCA, TASCÓ / ORINAL PLA

⛔avassallar ✅DOMINAR / ANORREAR

⛔provist ✅PROVEÏT

⛔injert ✅EMPELT

⛔adoquí ✅LLAMBORDA, LLAMBORDÍ, PEDRA

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 14, 2024

Forassenyats sense fils

Castellanismes camuflats:

⛔descabellat ✅FORASSENYAT, DESGAVELLAT, SENSE CAP NI PEUS…

⛔️aterroritzar ✅ATERRIR

⛔tamany ✅MIDA, GRANDÀRIA

⛔envoltori ✅EMBOLCALL

⛔fastidiar ✅FER LA GUITZA

⛔engatussar ✅ENGALIPAR, ENSARRONAR

⛔reflexar ✅REFLECTIR

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 21, 2024

Quin goig!

Això ho deixarem perdre, amics?

—QUIN GOIG QUE FAS, avui

—Tens un jardí que FA GOIG

—EM FA MÉS GOIG el llibre vell que no el nou

—Aquella mirada seva NO EM VA FER GENS DE GOIG

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 15, 2024

Parem taula?

Usos oblidats de “parar”:

—Hem hagut de PARAR LA PLUJA

—VA PARAR EL COP

—PARA LA MÀ

—PAREU el davantal

—PARA el cistell, que te l’ompliré

—HA PARAT una trampa

—PAREM TAULA?

—PARAREM EL LLIT al menjador

—PAREU LA TENDA ací

—PAREU-HI ESMENT

—PARA L’ORELLA

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 7, 2024

Enraonem?

Tots sabem dir “parlar”, però no perdem això, amics:

—Sempre ENRAONEN (o RAONEN) amb els amics

—Trobo que és un preu molt ENRAONAT

—El seu home és molt ENRAONADOR (o ENRAONAIRE)

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 18, 2024

No amaguem la llengua

Adés m'ha trucat un enquestador. Com sempre que comencen en castellà, li he dit: "Voldria tenir aquesta conversa en català." A diferència de molts, m'ha respost: "Cap problema." I m'ha fet una enquesta de deu minuts en un català de Xàtiva preciós.

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 9, 2024

Pitjo que la tinya

Dolenteria:

—ÉS LA PELL DE BARRABÀS

—ÉS LA PELL DE SATANÀS

—ÉS UNA MALA BÈSTIA

—ÉS PITJOR QUE LA TINYA

—ÉS D’ALLÒ QUE NO HI HA

—TÉ MALA BAVA

—ÉS UNA MALA PUA

—ÉS UNA MALA ÀNIMA (o UN MALÀNIMA)

—ÉS UNA MALA PÈCORA

—ÉS UNA MALA PELL

—ÉS UN MALA PINTA

—ÉS UN RES DE BO

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 8, 2024

El carro, pel pedregar

Preservem això, amics (1):

—Semblava que seria una manifestació multitudinària, però VA FER FIGA

—La vida li somreia i tot d’una EL CARRO VA ANAR PEL PEDREGAR

—La il·lusió de la meva vida SE’N VA ANAR A CAN PISTRAUS

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 19, 2024

Proves remeses?

Això de “a les proves em remeto” és un calc com una casa. Com ho podem evitar?

—I ACÍ EN TENIU LES PROVES

—ELS FETS HO DEMOSTREN

—ELS FETS HO CORROBOREN

—JA S’HA VIST

—EN TENIM PROU EXEMPLES

—DE PROVES, TANTES COM VULGUEU

—HEUS-NE ACÍ LA DEMOSTRACIÓ

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 13, 2024

Rucs i maleducats

Et truquen de Barcelona per vendre't no sé què. Veuen que els parles en català tota l'estona i ells no canvien.

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 14, 2024

Dia per altre i dos arreu

No ho perdem:

—AIXECAR-SE EL DIA: asserenar-se un dia que ha començat núvol

—TOMBAR EL DIA: fer-se vespre

—d'aquí a un any DIA PER DIA: exactament

—DIA PER ALTRE: dia sí, dia no

—DIA PER ALTRE I DOS ARREU: cada dia

—DIA FEINER: que no és festiu

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 11, 2024

Un pa com unes hòsties

Preservem això, amics (2):

—Per mi, SE’N POT ANAR TOT A PASTAR FANG

—Si no esteu més al cas, FAREU UN PA COM UNES HÒSTIES

—Al capdavall, tot aquell projecte ES VA TORNAR AIGUAPOLL

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 20, 2024

Pagant, sant Pere canta

Una veritat dita de moltes maneres:

—PAGANT, SANT PERE CANTA

—AMB CALÉS A LA MÀ, TOT ÉS MÉS PLA

—AMB EL DINER TOT ES POT FER…, TRET D’ANAR AL CEL

—BONES SÓN LES RAONS, PERÒ MÉS ELS DINERONS

—BUTXACA CARREGADA, EN CADA CASA TÉ ENTRADA

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 22, 2024

No cridis el mal temps

No perdem el temps:

—CRIDAR EL MAL TEMPS: fer mals presagis

—DEL TEMPS D’ADAM: de fa molt de temps

—D’UN QUANT TEMPS ENÇÀ (i no “d’un temps ençà”)

—NO HI HA TEMPS A PERDRE (i no “…temps que perdre”)

—TEMPS A VENIR: en el futur

—TEMPS DE LLOPS: mal temps

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 12, 2024

Digne de menyspreu

Ep!

⛔️Li tenia molt *apreci

✅Li tenia molta ESTIMA ⛔️És digne de *despreci

✅És digne de MENYSPREU ⛔️No el *desprecieu

✅No el MENYSPREEU ⛔Per què *has despreciat el regal?

✅Per què HAS REBUTJAT el regal? ⛔Una quantitat *despreciable

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 6, 2024

Amb parsimònia

Castellanismes camuflats:

⛔️*Abandera la lluita

✅ENCAPÇALA la lluita ⛔️Un jugador de la *cantera

✅Un jugador del PLANTER ⛔️Camina amb *catxassa

✅Camina amb PARSIMÒNIA ⛔Han fallat els *ciments de l’organització

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 30, 2024

Fer el valent

Donar-se les de?

—FER EL (FER L’ENTÈS, FER EL GALL, FER EL VALENT, FER EL PINXO, FER L’IMPORTANT…)

—TENIR AIRES DE (TENIR AIRES DE SENYOR, TENIR AIRES D’INTEL·LECTUAL…)

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 28, 2024

Àgil i tot

No ho trobeu àgil i tot?

—És fins i tot esperançador▶️És esperançador I TOT

—Hi haurà fins i tot en M.▶️Hi haurà en M. I TOT

—Fins i tot ha nevat una mica▶️Ha nevat una mica I TOT

—Fins i tot va pintar la barana▶️Va pintar la barana I TOT

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 4, 2024

Can Seixanta

Maneres de no dir *catxondeo:

—Tot era una BURLA

—Ja veig que fas CONYA

—Ei, ja n’hi ha prou, de BROMA

—Hi havia molta XALA i poques ganes d’estudiar

—Això és CAN SEIXANTA

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 31, 2024

Un dinarot

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 17, 2024

Gerundis

Gerundi correcte: l’acció que expressa és SIMULTÀNIA o ANTERIOR a la principal:

✅Es va fer sentir PARLANT amb un micròfon

✅ESTUDIANT com estudies, aprovaràs Gerundi incorrecte: l’acció que expressa és POSTERIOR:

— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 29, 2024

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l'envieu a jbadia16@xtec.cat i m'indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m'ho també per correu.