Estabornits

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Ho feu servir?

—Amb una garrotada, el VAN ESTABORNIR

—Abans de matar el conill, l’HAS D’ESTABORNIR

—L’ocell va topar amb la finestra i ES VA ESTABORNIR

—La migdiada l’HAVIA ESTABORNIT

—El sol m’HA ESTABORNIT

—Una pudor de vi que ESTABORNIA

—Què s’ha pres? Camina com ESTABORNIT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 28, 2025

Fer una cara nova

Pegar:

—FER UNA CARA NOVA

—CLAVAR UNA NATA (o UNA PINYA, o UN BOLET…)

—TOCAR EL CROSTÓ

—ESPOLSAR L’ESQUENA

—PALPAR LA CARA

—ROMPRE LA CRISMA

—TOCAR LA CORFA

—FER PAM-PAM

—ATONYINAR

—ESTOMACAR

—ABATUSSAR

—ACARXOTAR

—APLANÇONAR

—BASTONEJAR

—ASSAMARRAR

—BATANEJAR

—BESCOLLEJAR

Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 31, 2025

Baldat, esllomat i picolat

Maneres de no dir “matxacar”:

—Trinxar en trossos petits: CAPOLAR, PICOLAR, DESTROSSAR, PICAR

—Cansar molt físicament: DEIXAR BALDAT, EXTENUAR, ESLLOMAR, REBENTAR, CRUIXIR, ESLLOMAR

—Vèncer: DERROTAR, APALLISSAR, TRINXAR, BATRE

—Rebregar, masegar i donar cops violents: MATXUCAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 27, 2025

Te la té votada

Compte, amics!

⛔️L’ha agafada amb tu

✅TE LA TÉ VOTADA ⛔️Per què l’han agafada amb ell?

✅Per què LI TENEN TÍRRIA? ⛔️L’ha agafada amb el seu fill

✅TENEN MANIA al seu fill ⛔️L'havia agafada amb mi

✅EM TENIA EL DIT A L’ULL ⛔️Se les han agafades amb ell

✅NO EL PODEN VEURE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 29, 2025

No en sé pas el nom

Ho dieu així?

—És un vers QUE SÉ de memòria (i no “que el sé”)

—El mal DEL QUAL NEIXEN els problemes (i no “del qual en neixen”)

—La vila ON VIUEN ells (i no “on hi viuen”)

—No l’he vist NI EN SÉ EL NOM (i no “ni sé el seu nom”)

—VAIG dir al noi (i no "li vaig dir al noi") — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 30, 2025

