Esbravem-nos!

Ací teniu els brins d’aquestes setmanes, amics.

1. Esbravem-nos!

Ho diem, oi, ESBRAVAR-SE, amics?

—Amb aquella plorada ES VA ESBRAVAR

—Surt i ESBRAVA’T una mica, fill

—ESBRAVAVA l’odi fent mal a tota la família

—Parla, ESBRAVA el cor, home!

—Aquesta cervesa no val res: S’HA ESBRAVAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 28, 2021

2. Girem-nos més

Girem-nos més

—Me’n vaig, SE M’HA GIRAT FEINA

—Quin VENT que S’HA GIRAT!

—Saps què? GIREM CUA

—És l’hora de GIRAR FULL

—No GIRIS ELS ULLS en blanc!

—Quan em veu GIRA LA CARA

—No ens GIREM D’ESQUENA a la realitat

—Com S’HA GIRAT LA TRUITA!

—De tants maldecaps, NO SAP ON GIRAR-SE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 9, 2021

3. Em sentiu o m’escolteu

SENTIR (percebre sons) o ESCOLTAR (fer-hi atenció)?

—Crida més, que no ET SENTO

—Ja ho sé que EM SENTS, però vull que M'ESCOLTIS

—Passant pel carrer vaig SENTIR una música suau —M’agrada estirar-me i ESCOLTAR música

—Tots els alumnes em SENTEN, però molt pocs M’ESCOLTEN — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 29, 2021

4. Que estrany

Cada vegada que sento gent que s’esforça a dir “eXtranger” penso: tan fàcil que és dir-ho bé!

—Han vingut molts ESTRANGERS

—Quin dibuix més ESTRANY!

—Fa segles que ESPOLIEN els Països Catalans

—Això s’ha ESTÈS de mala manera, tu… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 30, 2021

5. Sense xics

Per què gairebé ja no diem XIC?

—Tenia un gos XIC com una puça

—És la meva germana XICA

—Compra el martell més XIC que trobis

—Té una empresa XICA

—Atenció, XICS i grans, comença l’espectacle

—Quan vas néixer eres molt XICARRÓ — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 13, 2021

6. Catanyol-català

Traducció catanyol-català: "Obrim cada diumenge i els dies de festa" pic.twitter.com/AdKEtnzt9o — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 5, 2021

7. Deu maneres d’obrir

Deu maneres d’obrir:

—BADAR el sac

—DESCLOURE els llavis

—DESCLUCAR els ulls

—ESBACONAR una truja

—ESBADELLAR la fruita

—ESBATANAR el balcó

—ESBERLAR una ametlla

—ESBRELLAR el rostoll

—ESPORTELLAR un mur

—ESVENTRAR una bèstia#elcatalàfilaprim — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 5, 2021

8. No ens en desdiguem

Diguem DESDIR, amics:

—Pren decisions i l’endemà ja SE’N DESDIU (no mantenir)

—Aquests renecs DESDIUEN d’una dona culta com tu (no ésser adient)

—En Cuixart no DESDIU mai (no captenir-se com s’espera pel seu caràcter)

—Hi trobareu llibres A DESDIR (en gran abundor) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 15, 2021

9. No la vessem

Una cosa és VESSAR i una altra, ABOCAR

—Aquesta ampolla VESSA

—Vigila, que VESSARÀS el te

—La sang VESSADA pels herois

—ABOCA l’aigua al got

—Tothom ES VA ABOCAR als carrers

—Quants diners hi HA ABOCAT, en l’empresa?

—No T’ABOQUIS a la finestra

—Es VA ABOCAR a estudiar Llull — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 12, 2021

10. S’esquitllen

No perdem ESQUITLLAR-SE, amics:

—S'HA ESQUITLLAT entre la gent

—Cada nit S’ESQUITLLA dins la cambra de l’amant

—ES VA ESQUITLLAR de la vigilància del guàrdia

—Hi ha errates que SE’NS HAN ESQUITLLAT

—El sol S’ESQUITLLA pels finestrons

—El sentiment de la por S’ESQUITLLA a la raó — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 8, 2021

11. Em treu de polleguera

Això és preocupant, amics:

—Es va distreure i li *van treure la cartera▶️ PRENDRE, ROBAR, ARRABASSAR…

—Són de partits diferents, però això no *treu que siguin amics▶️ IMPEDEIX, EVITA

—Ja em *treu deu centímetres!▶️ EM PASSA

—Li *ha tret deu segons en poca estona▶️ HA ESGARRAPAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 22, 2021

12. Ens en sortirem?

Ens EN sortirem?

—Els ramats van anar desapareixent dels nuclis urbans, i només podíem trobar-los de tant en tant ▶️ TROBAR-NE

—Volia tranquil·litat i finalment la tinc ▶️ EN TINC

—M'ha dit que comprés aigua, però no sé on comprar-la ▶️ COMPRAR-NE#salvemelpronomen — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 27, 2021

13. Quan fèieu barretines

Coses que fa temps que no sento:

—Quan va passar allò tu encara FEIES BARRETINES

—Si em toquen el braç EM FAN VEURE LA PADRINA

—A cal dentista sí que HE VIST LES ESTRELLES

—No ho entén pas. L’ASE EM FUM si sap llegir.

—M'he perdut. Tantes fletxes EM FAN BALLAR EL PARAIGUA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 7, 2021

14. Català de plàstic

Per què no parlem amb més naturalitat?

—D’igual manera succeeix amb les altres espècies ▶️ AIXÒ MATEIX PASSA

—Continuem tenint por, però menys que abans ▶️ NO TANTA COM ABANS

—Feu-ho el millor que pugueu ▶️ TAN BÉ COM PUGUEU

—És un polític molt reputat ▶️ PRESTIGIÓS, FAMÓS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 26, 2021

15. Esvalotats

Precisions:

—APARELL elèctric (instrument)

—APARAT elèctric (llamps i llampecs) – APARAT crític (notes i citacions d'un llibre) —No ESVALOTEU tant (cridar) – La mar S'HA ESVALOTAT (agitar-se)

—La població ES VA AVALOTAR (amotinar-se, alçar-se tumultuàriament) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 20, 2021

16. Sufix enlletgidor

Un sufix que ho fa tot lleig:

—BATUSSA (‘acció de batre’s a cops de roc, bastonades…’)

—CARNUSSA (‘abundància fastigosa de carn’)

—CARUSSA (‘cara pàl·lida i demacrada’)

—GENTUSSA (‘gent de baixa estofa’)

—MENJUSSA (‘menjar mal preparat’)

—PELUSSA (‘borrissol que cau de la roba’) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 6, 2021

17. Zelosos

Més precisions: —Els HAN ASSEGUTS al banc (fer seure)

—HAN ASSENTAT l'estàtua al pedestal (posar en posició estable) – El temps S'HA ASSENTAT (deixar d'ésser variable) —Un home GELÓS (que té gelosia)

—Siguem ZELOSOS a mantenir la llibertat (que hi posa un interès actiu) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 21, 2021

18. Més capses, si us plau

Una CAIXA ha d’ésser grossa i forta, tot alhora.

Si no és grossa o no és forta, en diem CAPSA (de sabates, de llumins, de colors…); o bé CAIXÓ (de fruita, per exemple). El mestre @bibiloni ho va explicar i il·lustrar fa temps:https://t.co/ViNt5Q1wmp — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 23, 2021

19. Girbal, el gran Girbal

En unes quantes pàgines d'aquest llibre, hi he trobat tot això:

—CA!

—Li HAVIEN ESQUEIXAT la targeta

—passar-ne alguna de CRESPA

—Era la MARE PEDAÇ

—TOTA LLEI de materials

—li ESBARDELLEN el cap

—VA CUIDAR ESTABORNIR-LO

—era un CAU DE RAONS

—BONA NIT VIOLA

—TURURUT DOTZE HORES pic.twitter.com/QLgin8LWyv — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 16, 2021

20. Tornem-ho a provar?

Proves fracassades. Primerament se'ls escola una B en lloc d'una V. I quan l'encerten confonen "provar" i EMPROVAR pic.twitter.com/IBZY3AtsWY — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 17, 2021

21. Pautats completament

Breu fil sobre la *pauta completa [1/3]:

—Figuradament, segons el diccionari, "pauta" vol dir 'model, norma'. Per tant, "pauta completa" no té solta ni volta.

—Com es diu en portuguès? PESSOAS COM A VACINAÇÃO COMPLETA o VACINA COMPLETA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 19, 2021

Breu fil sobre la *pauta completa [2/3]

—En francès, tot i que de vegades es diu "schéma vaccinal", s'empren expressions com ara VACCINATION COMPLETE, PERSONNES COMPLETEMENT VACCINÉES o ENTIÈREMENT VACCINÉES

—En italià, PERSONE VACCINATE o CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 19, 2021

Breu fil sobre la *pauta completa [3/3]

Propostes per al català: PERSONES VACCINADES, COMPLETAMENT VACCINADES o AMB LA VACCINACIÓ COMPLETA

Vindrà un dia que deixarem de copiar?

(Ah! I 'pauta' és un mot d'origen castellà, com 'vacuna', que no es fa servir en cap més llengua.) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 19, 2021

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.