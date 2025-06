Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Es veu d’una hora lluny

Hores:

—Es veu el fum D’UNA HORA LLUNY

—Es nota D’UNA HORA LLUNY que diu mentides

—He arribat ABANS D’HORA

—Vine D’HORA, si us plau

—Ha arribat A ALTA HORA de la nit

—A HORES D’ARA no en sabem res

—L’he trobat A HORA FOSCANT

—Tot ho fas A DESHORA

—A tothom li ARRIBA L’HORA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 12, 2025

Entregirats i entravessats

Ho feu servir?

—M’HE ENTREGIRAT i l’he vist (girar una part del cos)

—Portes un mitjó ENTREGIRAT (mig girat)

—No hi ENTREVINC gaire (freqüentar)

—Va deixar el carretó ENTRAVESSAT (posar de través)

—SE M’HA ENTRAVESSAT una espina

—No el puc veure: el tinc ENTRAVESSAT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 9, 2025

Llauners pertot arreu

Un tertulià de 'La selva' diu “llauner” i els altres li diuen que com que no són de Sabadell no l'entenen.

“Llauner” és a tots els diccionaris. És el qui instal·la o adoba les conduccions d’aigua i, per extensió, el qui col·loca o adoba llums i instal·lacions de llum, aigua i gas pic.twitter.com/PibnbGymKU — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 15, 2025

Si em fas festes i me’n sols fer…

No us en fieu!

—AL DAVANT BONA CARA I PER DARRERE PUNYALADA

—SI EM FAS FESTES I NO ME’N SOLS FER, O EM VOLS FOTRE O M’HAS DE MENESTER

—L’HOME, TRACTA’L COM UN SENYOR I GUARDA-TE’N COM D’UN TRAÏDOR

—A L’AMIGA QUE HO ES MÉS NO LI ENSENYIS EL PROMÈS

—GOS RABIÓS NO CONEIX AMO — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 13, 2025

Massa o gaire?

GAIRE o MASSA (en oracions negatives i interrogatives)

—No tinc GAIRE (o GAIRES) diners (= en tinc pocs)

—No tinc MASSA diners (= en tinc prou quantitat, no pas en excés)

—Hi ha GAIRE gent? (= n'hi ha molta o poca?)

—Hi ha MASSA gent? (= en sobra?) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 10, 2025

Manifassers i manyofles

“Curiós” és correcte, però també tenim això:

—És molt TAFANER

—No siguis tan XAFARDERA

—Veuràs de seguida que és molt BATXILLER

—És molt DOTORA la meva veïna I, amb un significat un xic diferent:

—Compte, que és molt MANIFASSER (o MANIFESSER)

—No siguis tan MANEFLA (o MANYOFLA) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 11, 2025

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.