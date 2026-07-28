Fotografia: Zibic (Unsplash).
Ací teniu els brins de la setmana passada, amics.
Es diu “pudor”, carallot!
Suara han fet un anunci d'un detergent que es veu que elimina "les males olors". I he pensat en els meus avis, que si ho haguessin sentit haurien exclamat: "Es diu PUDOR, carallot!"
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 23, 2026
Diguem-ho i no es perdrà
Si ho diem i ho senten els fills i néts no es perdrà:
—He caminat massa i les cames EM FAN FIGA
—Aquest és tafaner DE MENA
—Ei, DE DEBÒ que no ho sabia
—Aquí el tens, NOU DE TRINCA
—Explica-m’ho FIL PER RANDA (o FIL PER AGULLA)
—Sigues prudent, no ho pots dir TAL COM RAJA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 22, 2026
De l’Uruguai a la Costa d’Ivori
No és “Argentina”, sinó L’ARGENTINA. També:
—LA XINA
—L’ÍNDIA
—ELS ESTATS UNITS
—EL JAPÓ
—LA PROVENÇA
—LA COSTA D’IVORI
—EL MARROC
—EL TIROL
—L’ARÀBIA SAUDITA
—L’AFGANISTAN
—EL BRASIL
—EL CAMERUN
—EL CANADÀ
—EL PARAGUAI
—EL PERÚ
—EL REGNE UNIT
—EL SENEGAL
—EL SUDAN
—L'URUGUAI
etc
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 21, 2026
Cops amagats
Preservem-ho, amics!
—Aquest vailet TÉ COPS AMAGATS
—Has caigut en el PARANY
—QUIN GOIG QUE FA, aquell terrat
—MORTA LA CUCA, MORT EL VERÍ
—VA CÓRRER LA BRAMA que s'havia casat
—Del llit estant sentia com REFILAVEN els moixons
—No t’ho creuràs, N’HI HA PER A LLOGAR-HI CADIRES
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 24, 2026
Te n’has de saber estar
Estar-se'n o no:
—D'algunes coses, ME N'ESTIC i d'algunes no
—I ho va dir, NO SE'N VA ESTAR
—TE N'HAS DE SABER ESTAR
—NO ES POT ESTAR de ficar-hi el nas
—El problema no és parlar; és NO SABER-SE'N ESTAR
—Madurar és aprendre de què convé ESTAR-SE
(Gràcies, Joan @mompo_vidal)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 20, 2026
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