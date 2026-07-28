El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 28 de juliol de 2026

Es diu “pudor”, carallot!

Fotografia: Zibic (Unsplash).

 

Ací teniu els brins de la setmana passada, amics.

Es diu “pudor”, carallot!


Diguem-ho i no es perdrà


De l’Uruguai a la Costa d’Ivori


Cops amagats


Te n’has de saber estar

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