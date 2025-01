Encara dieu “foc a terra”?

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Encara dieu “foc a terra”?

Dec ésser molt vell, ja, perquè recordo quan de la llar de foc tothom en deia FOC A TERRA. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 16, 2025

Toca-la!

Una expressió versàtil:

—Si no FA EL BOIG aprovarà

—Va començar a FER EL BOIG i les va fallar totes

—FA EL BOIG, com si no et sentís

—La furgoneta fa FA EL BOIG: l’hauré de fer mirar

—Aquest temps FA EL BOIG: no saps si ha de ploure o no

—Fa dies que la panxa EM FA EL BOIG — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 14, 2025

Tu vés fent

Una construcció que no hauríem de perdre (amb to d’avís o amenaça):

—VÉS fent bestieses, ja t’ho trobaràs…

—Vosaltres ANEU dient, que si no us vol escoltar…

—Tu VÉS-te’l escoltant, que acabaràs arruïnat

—Que VAGI escampant mentides, que algun dia el descobriran — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 15, 2025

Quin cangueli!

La por:

—NO TENIR-LES TOTES

—AGAFAR CANGUELI

—LA PROCESSÓ VA PER DINS

—NO TOCAR LA ROBA AL COS

—NO TOCAR LA CAMISA A L’ESQUENA

—SI EL PUNXEN NO TREU SANG

—TENIR CUCS

—TREMOLAR COM UNA FULLA

—CAGAR-SE A LES CALCES

—TENIR EL CAGALLÓ AL CUL

—TENIR POR DE SES CUQUES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 17, 2025

L’autoodi en una conjunció

"És un desastre: és que no saben escriure 'ni' en castellà"

Aquest 'ni'…: quant d'autoodi hi ha darrere aquest 'ni' — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 17, 2025

…i mat

Això de “en escac” és un calc:

⛔️ Va tenir *en escac tot el veïnat

✅VA FER ESTAR AMB L'AI AL COR ⛔️ La decisió de Trump ha posat *en escac Occident

✅CONTRA LES CORDES ⛔️ Va posar *en escac la policia

✅EN UN ATZUCAC ⛔️ Ha posat *en escac la ciutat

✅EN UN DESTRET — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 16, 2025

Bon dia, bon dia!

Al 3/24, les notícies de DOS QUARTS DE DUES han començat amb un "bona tarda".

La tarda no comença cap a les tres, havent dinat?

Ha estat un lapsus? O ja ens hem adaptat a l'esquema espanyol (dir "buenas tardes" a partir de migdia).

I això si és que cal dir mai "bona tarda"… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 19, 2025

