Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Els ulls esbatanats
Preservem-ho, amics:
—M’he fet un GARBUIX i no m’han entès
—Tenia molta gana, però ja he pogut TREURE EL VENTRE DE PENA
—Vindré a les DARRERIES de desembre
—Em va mirar amb els ulls ESBATANATS
—A la reunió el volien acorralar, però ES VA SABER VENTAR LES MOSQUES
Un pronom volàtil
Tinguem-ho en compte, amics!
⛔️ Fan futbol. Aniràs? ✅ HI aniràs?
⛔️ Quin soroll. Ens haurem d’acostumar ✅ Ens HI haurem d’acostumar
⛔️ Tinc una feina precària, no vull conformar-me amb ella ✅ no M’HI vull conformar
⛔️ El menjar és dolç: posa-li sal ✅ posa-HI sal
Infligir no és infringir
—Aquest PASTÍS de xocolata és molt bo
—Aquesta obra és un PASTITX (=barreja sense criteri)
—És pintat d’un blau PASTEL
—Li ha INFLIGIT un càstig
—Has INFRINGIT les normes
—Em fa mal el MUSCLE esquerre (=espatlla)
—Tinc els MÚSCULS de les cames adolorits
—Avui menjarem MUSCLOS
Un seduït seduint
Les 4 excepcions de la dièresi en els verbs:
1. Futur: diem AGRAÏA, però AGRAIRÀ (no *agraïrà)
2. Condicional: diem TRAÏES, però TRAIRIES (no *traïries)
3. Infinitiu: diem PRODUÏSSIN, però PRODUIR (no *produïr)
4. Gerundi: diem SEDUÏT, però SEDUINT (no *seduïnt)
Participis difícils
Participis difícils:
—De “plànyer”, PLANYUT i PLANGUT:
Sempre l’has PLANYUT / PLANGUT
—D’“estrènyer”, ESTRET:
El sastre m’HA ESTRET la camisa
—De “coure” = ‘preparar un aliment’, CUIT:
Hem CUIT el tall
—De “coure” = ‘produir coïssor’, COGUT:
No m’havien COGUT mai tant els ulls
Un “error” d’en Basté
Hi ha d'haver algun motiu de pes pel qual @jordibaste parli habitualment en castellà a Lamine Yamal. (I com ell, centenars de milers de catalanoparlants en un context semblant.)
Estaria bé que en parléssiu en el vostre programa. Potser ajudaríeu a canviar hàbits, @jordibaste. https://t.co/rYCrR95DJi
