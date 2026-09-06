El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 6 de setembre de 2026

Els casteis de la Coia Veia

Ací teniu els brins de la setmana passada, amics.

Els casteis de la Coia Veia

Una Odissea profitosa

Terrassa, per exemple

Eclipsi, eclipsi!

Desenfadem-nos

Ple de gom a gom

Prou “tonteries”

Llop amb pell d’ovella no porta esquella

On ho ha entaforat?

Com més aviat millor

Alcem el perfil

Tanta adoració ens farà mal

Molta requesta

Al complet?

El català batega al Montseny

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