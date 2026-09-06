Ací teniu els brins de la setmana passada, amics.
Els casteis de la Coia Veia
Amics de TV3 (@som3cat). Podríem tenir una mica més de cura de la llengua? Si encarregueu la crònica dels castells a una periodista que no sap fer la LL, tot són casteis, casteiers de la Coia Veia dels Xiquets de Vais, folre i maniies…
Una decisió briiant.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 30, 2026
Una Odissea profitosa
El meu fill (18 anys) vol llegir l'Odissea abans de veure el film.
—Va bé aquesta versió?
—No te'n vagis gaire lluny
—Entesos
—Què vol dir “cisellat”? I “engrunar”? I “encamellar-se”? I “tudar”? I “a cremadent”? I…?
Gràcies, Carles Riba, per aquesta traducció sense renúncies! pic.twitter.com/7di4cv7JQM
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 5, 2026
Terrassa, per exemple
A Terrassa —si més no, al centre—, totes les botigues, bars, etc. tenen els cartells i cartellets en català, pràcticament TOTS. És un pas molt important, admirable. A qui ho hem d'agrair, @ajterrassa, @llenguacat, @omnium, @assemblea? pic.twitter.com/cK6GZ9Q1EL
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 5, 2026
Eclipsi, eclipsi!
Com pot ésser que hagi dit 3 vegades seguides "eclipsE"? Que no mira TV3? pic.twitter.com/G76HOpkLbc
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 11, 2026
Desenfadem-nos
Sento a la ràdio "desenfadat" (calcat del castellà):
—Fa servir un estil *desenfadat ▶️ INFORMAL
—S'explica en un to *desenfadat ▶️ DISTÈS
—És un paio *desenfadat ▶️ DESIMBOLT, DESPREOCUPAT
Ús correcte:
—S'ha enfadat, però al cap de mitja hora ja estava DESENFADAT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 16, 2026
Ple de gom a gom
Preservem-ho, amics!
—El teatre és ple DE GOM A GOM
—Compte amb en Julià, que surt amb cada ESTIRABOT…
—QUÈ FAN ELS INFANTS? EL QUE VEUEN A FER ALS GRANS
—En aquella estada VAIG FER CONEIXENÇA amb dos estudiants
—HAN ESCAPÇAT dos arbres
Al setembre hi tornarem. Bon agost, amics!
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 31, 2026
Prou “tonteries”
Prou ‘tonteries’
—No t’amoïnis per aquesta BESTIESA
—No facis més DISBARATS
—Pensar que no te’ns sortiràs és una BENEITURA
—No estic per ROMANÇOS
—Deixa't de MANIES
—Aquesta pretensió és un DESFICACI
—Dius moltes BAJANADES
—Tot va començar per una FOTESA
—Prou XIMPLERIES
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 27, 2026
Llop amb pell d’ovella no porta esquella
Les sabíeu?
—AMB EL CANTAR ES CONEIX L’OCELL I AMB EL PARLAR, EL CERVELL
—LLOP AMB PELL D’OVELLA NO PORTA ESQUELLA
—VAL MÉS MENJAR CEBA AMB AMOR QUE LLONGANISSA AMB DOLOR
—EL GAT ESCALDAT AMB AIGUA TÈBIA EN TÉ PROU
—A LA CASA QUE HI HA UN VELL NO HI FALTARÀ UN CONSELL
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 2, 2026
On ho ha entaforat?
Preservem-ho, amics:
—No S’AVENEN gens
—On ho deu haver ENTAFORAT?
—Sempre menja pastissos. És tan GORMAND…
—Duu la CLENXA ben torta
—Ho HA POTINEJAT tot
—Quina TRENCADISSA de plats!
—No cal que el PLANYIS, que s'ho mereix
—A còpia de garrotades, s'ha tornat MESELL
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 4, 2026
Com més aviat millor
Compte, amics!
⛔️sortir efecte ✅FER EFECTE, ÉSSER EFECTIU
⛔️deixar de costat ✅DEIXAR DE BANDA
⛔️quant abans millor ✅ COM MÉS AVIAT MILLOR
⛔️què va! ✅ I CA!, JA POTS COMPTAR, I ARA!
⛔️què tal? ✅ COM ESTEU?, QUÈ FEM? COM ANEM?
⛔️què tal és? ✅ QUÈ ET SEMBLA? QUÈ EN PENSES?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 30, 2026
Alcem el perfil
“Perfil baix”: voleu dir que cal?
—Manté un perfil baix▶️ACTUA AMB DISCRECIÓ
—Després de la polèmica ha optat per un perfil baix▶️per NO CRIDAR L’ATENCIÓ
—Sempre manté un perfil baix ▶️PASSA DESAPERCEBUT
—El director ha volgut mantenir un perfil baix▶️AL MARGE (o EN UN SEGON PLA)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 28, 2026
Tanta adoració ens farà mal
Això cada vegada se sent més, amics:
—Adora els pares▶️ESTIMA MOLT els pares
—Les filles l'adoren ▶️Les filles N'ESTAN MOLT
—Adoro els bombons ▶️Els bombons M'AGRADEN MOLT
I també:
—ÉS LA NINETA DELS SEUS ULLS
—EL TÉ EN UN PEDESTAL
—ESTÀ BOIG PER
[Gràcies, @JoanMSerra]
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 1, 2026
Molta requesta
Ho podríem dir així:
—Alguna gent diu que…▶️ HI HA GENT QUE diu que…
—Que no se us oblidi▶️ PENSEU-HI
—Ha tingut molt d’èxit▶️ Ha tingut MOLTA REQUESTA
—Cap dels dos▶️ NI L’UN NI L’ALTRE
—Com està el teu germà?▶️ QUÈ FA EL TEU GERMÀ?
—Quant t’ha costat?▶️ Quant TE N’HAS FET?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 3, 2026
Al complet?
D’això de ‘al complet’, què en penseu?
—Al festival hi actuarà TOT el cor
—A la cerimònia, hi va assistir la família SENCERA
—Hi havia el comitè EN PLE
—Es va entrenar l’equip SENSE CAP ABSÈNCIA
—Doncs ara ja tenim grup COMPLET
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 29, 2026
El català batega al Montseny
A Sant Esteve de Palautordera t'ajuden a arrelar-te.
En català, és clar. pic.twitter.com/qW0CU0QRpf
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) August 2, 2026
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