El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 14 de juny de 2026

El seguici, el seguici!

Ací teniu els brins d’aquestes setmanes, amics.

El seguici, el seguici! 


Sí, Jem, som la llengua que parlem


Pífia selectiva


I més pífies 


Boixau!


Absorts


Un verb que no embafa


A tot arreu! 


Contra el maltractament infantil 


No fem el paperina


Llepaculs llampants 


La fem petar? 


No fem els ulls grossos 


Fem entrar el clau per la cabota 


Si tant convé… 


No m’estranya gens 


No ens faran callar 


La pasta fullada 


Els més mal preparats


Gaudí, íntegre 

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