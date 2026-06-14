Ací teniu els brins d’aquestes setmanes, amics.
El seguici, el seguici!
A Catalunya Ràdio (@3CatInfo) sentireu que parlen de 'sèquit' del papa i potser us pensareu que en català es diu així. No: en català es diu SEGUICI.
També sentireu que parlen de l'oració de l'hora 'mitja'. En català és HORA MITJANA o bé HORA MENOR.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 9, 2026
Sí, Jem, som la llengua que parlem
"Som la llengua que parlem."
Amics, us recomano molt vivament que llegiu aquesta entrevista a en Jem Cabanes @jemc0. El millor, sens dubte.https://t.co/EHAQjxiZ8O
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 11, 2026
Pífia selectiva
No m'ho puc creure. Una errada gramatical en l'examen de CATALÀ de la selectivitat. Aquest 'descriviu' (present d'indicatiu) ha d'ésser DESCRIGUEU (present de subjuntiu).
Digueu-me que ho he entès malament, si us plau! pic.twitter.com/YiPMYu2bRT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 11, 2026
Jaume: llegint la GIEC serem rotunds en ben poques coses.
Digues-me, sincerament, quina opció triaries:
—Fes un dibuix en què expressis/expresses un sentiment
—Escriu una frase en què demostris/demostres la teoria
—Dibuixa un quadrat en què encabeixis/encabeixes els punts
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 12, 2026
Per a veure clar que la subordinada havia d'anar en subjuntiu, canviem-hi la persona:
—Escriviu un text en què ES DESCRIGUI… (no "es descriu")
—Escriviu un text en què HI HAGI proves que
—Escriviu un text en què SIGUI evident que
—Escriviu un text en què ES TINGUI present que https://t.co/HVtZC6lazO
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 12, 2026
Imaginem-nos-ho amb un altre verb:
✅Escriviu un text en què PUGUEU demostrar les vostres habilitats
⛔️ Escriviu un text en què *PODEU demostrar les vostres habilitats https://t.co/P3munBF8oZ
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 11, 2026
I més pífies
Una mostra de manca de rigor en un llibre de 2n de batxillerat (Didacta+). Posa d'exemple d'arabismes mots com ara 'roí', 'vesprada', 'llaurador', 'hui', 'vore'…, tots procedents del llatí.
Pobres estudiants de les PAU! pic.twitter.com/7NmEMfkjzC
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 4, 2026
Boixau!
“Viviu, estimau i BOIXAU en pau”, ha dit el gran @biel_mesquida per acabar el seu discurs de guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
BOIXAR és una bella manera d'evitar l'hispanisme 'follar' (admès innecessàriament pel @iec).https://t.co/5Yd5wvXaq8
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 8, 2026
Absorts
Ostres, @Condislife !!
Aquest "absorvent", amb V, m'ha deixat absort.
Tant costa consultar un diccionari? O pagar un corrector humà? O fer servir un simple corrector ortogràfic? pic.twitter.com/4rtaJPfTul
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 13, 2026
Gràcies, @Condislife. 👏👏👏
Posats a fer, seria magnífic que ho escriguéssiu en un sol mot: SUPERABSORBENT https://t.co/fF2QhzPVlF
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 14, 2026
Un verb que no embafa
Un verb molt bell:
—Em sap greu, però no vull més pastís: estic EMBAFAT
—Trobo que aquesta salsa EMBAFA molt
—Aquell discurs ens VA EMBAFAR a tots
—Tants compliments al final EMBAFEN
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 4, 2026
A tot arreu!
N’estic molt tip, amics:
—No sé a quin lloc és ▶️ No sé ON és
—Veus turistes a tots els llocs ▶️ Veus turistes A TOT ARREU (o PERTOT ARREU)
—No he trobat enciam a cap lloc ▶️ No he trobat enciam ENLLOC
—Hi ha llibres que no trobes en cap lloc més ▶️ …que no trobes ENLLOC MÉS
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 11, 2026
Contra el maltractament infantil
La @pilarcarracelas té tota la raó. És increïble que exigim a una criatura de quatre anys (o de deu!) que entengui una llengua que no és la pròpia (als nens de Salamanca els ho exigim?) i no puguem exigir a un adult, amb carrera, que no parli la llengua del país. https://t.co/yfBj0T8u9t
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 2, 2026
*que PARLI la llengua del país (disculpeu)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 2, 2026
No fem el paperina
Ep!
—És un cantant *de tres al quarto → DE PA SUCAT AMB OLI
—Veig que els nostres fills *fan bones migues → S’AVENEN MOLT
—La hi tenen *de florero → PER DECORACIÓ, PER A FER BONIC
—El van agafar per fer de *matxaca → ESCARRÀS
—No facis *el primo → EL PRÉSSEC, EL PAPERINA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 3, 2026
Llepaculs llampants
Ep!
⛔️ llamatiu✅LLAMPANT, CRIDANER, VIU
⛔️ llepon ✅LLEPAIRE, LLEPA, LLEPACULS
⛔️ lletrero ✅ RÈTOL
⛔️ llevadura ✅ LLEVAT
⛔️ lliberar ✅ ALLIBERAR, DESLLIURAR
⛔️ llimpiabotes ✅ ENLLUSTRADOR
⛔️ llimpiaparabrisa ✅ EIXUGAPARABRISA
⛔️ llistín ✅ GUIA TELEFÒNICA
⛔️ llògic ✅ LÒGIC
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 9, 2026
La fem petar?
Preservem-ho, amics!
—Allà on fan obres és ple de BADOCS
—Vine i LA FAREM PETAR una estona
—La novel·la t’agradarà, té molta GRAPA
—La meva veïna és molt BARRUDA
—Com SE’L RIFEN…
—Aquest marrec no sé què es pensa, si NO HA VIST EL MÓN PER UN FORAT (= no té experiència)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 5, 2026
No fem els ulls grossos
Ep:
✅FER BONA CARA⛔️posar bona cara
✅FER CALLAR⛔️acallar
✅FA PER A TU⛔️va amb tu
✅FER EL PRÉSSEC⛔️fer el primo
✅FER ELS ULLS GROSSOS⛔️fer la vista grossa
✅FER GUST DE⛔️fer gust a
✅FER L'EFECTE⛔️donar la impressió
✅FER L'ORNI (o EL DESENTÈS, o EL PAGÈS)⛔️fer-se el suec
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 10, 2026
Fem entrar el clau per la cabota
Preservem-ho, amics!
—No vulguis FER ENTRAR EL CLAU PER LA CABOTA
—HA ESBOCINAT el paper
—No ho entenem: ens en pots donar CLARÍCIES?
—TE’N FARAN, LES CRIATURES, DE VERDES I DE MADURES
—No hi vull saber res, amb tota aquella BORDISSALLA
—Tot el dia TRASTEJAVA per casa
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 12, 2026
Si tant convé…
“Si m’apures”, un barbarisme dissimulat:
—Es podria fer ací, si m’apures ▶️SI TANT CONVÉ (o SI CAL)
—Si m’apures, potser es més una qüestió de drets ▶️FILANT PRIM (o A TOT ESTIRAR)
—El primer llibre, si m’apures, era suportable, però el segon, no ▶️BEN MIRAT (o MIRANT-HO BÉ)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 8, 2026
No m’estranya gens
‘Per a menys’, noooo!
—Està content amb la venda del llibre, I NO M’ESTRANYA
—Els treballadors s'han empipat, I AMB RAÓ
—Els companys l'han felicitat, I BEN BÉ QUE S’HO MEREIX
—Els veïns estan preocupats, AMB MOTIU
—Quan ho va sentir, va arrencar a plorar. ERA BEN COMPRENSIBLE
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 1, 2026
No ens faran callar
Ep!
—Volen *acallar les veus discrepants → FER CALLAR
—A la feina, ja li *agafaràs el tranquillo → JA LA DOMINARÀS, AGAFARÀS LA TRAÇA
—Ho toquem *de refiló → DE PASSADA, D’ESQUITLLADA
—Se n’ha cruspits tres *de tiron → D’UNA TIRADA, DE PATAC
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 2, 2026
La pasta fullada
Exactament: no podem dir "Els arbres fullaven" o "Els arbres fullaran".
Tampoc no podem comprar "pasta fullada".
Si parles de les golfes de casa, hi ha qui et mira malament…
Tot això indica supeditació al castellà. https://t.co/A1h3AbOFOm
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 10, 2026
Els més mal preparats
Pitjor preparada? Això és català, @som3cat ? https://t.co/P8wzy1PzB6
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 9, 2026
Gaudí, íntegre
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) June 6, 2026
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.