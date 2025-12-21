Fotografia: Wakky Paul (Unsplash).
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Dita i feta
Un tret genuí del català és això de denominar operacions, accions i efectes amb el participi femení:
—ABRAÇADA
—BESADA
—PESSIGADA
—TREPITJADA
—FIBLADA
—RENTADA
—DESCOBERTA
—ESCOMESA
—FETA
—DITA
—TELEFONADA
—ESLLAVISSADA
—PASSEJADA
—XERRADA
—ERRADA
—BADADA
—PENSADA
—DESFETA
etc.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 18, 2025
Uns quants i variats
No digueu “vàrios”, si us plau:
—Tinc UNS QUANTS dubtes
—Hi havia gent de DIFERENTS procedències
—Ho ha presenciat gent de DIVERSES edats
—És un llençol de colors VARIATS
Podem dir, també, VARI:
—Hi ha remeis VARIS per a aquesta malaltia
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 15, 2025
Orella dreta
Escoltar atentament:
—PARAR L'ORELLA
—OBRIR LES ORELLES
—BADAR LES ORELLES
—BADAR UN PAM D'ORELLA
—DONAR ORELLA
—ESCOLTAR AMB TOTES LES SEVES ORELLES
—PRESTAR ORELLA
—ESTAR ORELLA DRETA
—ÉSSER TOT ORELLES
—ESTAR A LES ESCOLTES
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 16, 2025
Ara li fan el mànec
Molta gent diu “Sí, ho tens clar”, allà on abans hauríem dit SÍ, ARA LI FAN EL MÀNEC, una expressió molt més divertida. Per a recuperar-ho, aniria bé que a @som3cat, @apunt_media i @IB3 ho difonguessin. Us ho imagineu?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 18, 2025
Vosaltres, també, Sàpiens?
Vosaltres també dieu "el" Nadal, @sapienscat? pic.twitter.com/Fe5EHnFKZX
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 16, 2025
Nyas, coca!
“Nyas, coca!”, es diu al migjorn.
De la “coca”, no en sé res. Però el “nyas” sembla una evolució de “jas!”, expressió que vol dir "té!", ja emprada al s. XIV.
I d'on ve “jas”? Del llatí "habeas hoc" = ‘tingues això’.
Vegeu-ne exemples antics i l'explicació de Joan Coromines 👇 pic.twitter.com/EIzcFj0UiL
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 17, 2025
