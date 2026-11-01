El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 1 de novembre de 2026

D’avui en vuit

Fotografia: Towfiqu Barbhuiya

 

Ací teniu els darrers brins, amics.

D’avui en vuit 

Condicional espuri

Va néixer però no neixia

Os pedrer!

Una feina absurda, diu…

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