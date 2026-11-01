Fotografia: Towfiqu Barbhuiya
Ací teniu els darrers brins, amics.
D’avui en vuit
Que no es perdi, amics:
—Vindrà DEMÀ PASSAT L’ALTRE (o DESPÚS-DEMÀ L’ALTRE)
—Ens veurem D’AVUI EN VUIT
—Fa els anys D'AHIR EN QUINZE
—Es van trucar L’ENDEMÀ
—L’ENDEMÀ PASSAT se’n va anar
—T’esperem LA SETMANA ENTRANT
—La reunió serà DIMARTS VINENT
—D'AQUÍ A DEU MINUTS començarem
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 26, 2026
Condicional espuri
El futur i el condicional no indiquen probabilitat:
⛔️ Qui serà, a aquestes hores?
✅Qui DEU SER, a aquestes hores?
⛔️Si no van telefonar és que tornarien tard
✅…és que DEVIEN TORNAR tard
⛔️Et deuria agradar molt, si hi vas estar tants dies
✅Et DEVIA AGRADAR molt…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 28, 2026
Va néixer però no neixia
Compte, amics:
—Neix-NAIXIA (E si és tònica / A si és àtona)
—Treure-TRAURÀ (ídem)
—Cosia-CUS (O si és àtona / U si és tònica)
—Collir-CULL; sortia-SURTEN; escopís-ESCUPO (ídem)
—Volia…-VULGUEM, VULGUEU (amb U aquestes dues i prou)
—Poder…-PUGUEM, PUGUEU (ídem)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 27, 2026
Os pedrer!
L’Albert Om ens ajuda a recuperar eufemismes (una tria):
—OSTRES
—ÒNDIA
—OSTI
—ÒSTIMA
—OSPA
—OS PEDRER
—CÀSUM DENA
—CÀSUM RONDA
—ME CAGO EN SEU
—ME CAGO EN SEUNA
—ME CANGO EN L’OU
—ME CAGO EN L’OLLA
—ME CAGO EN LA MAR SALADA
—ME CAGO EN LA MARE DEL TANO QUAN ERA GITANO pic.twitter.com/SVgIUjaRXJ
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 29, 2026
Una feina absurda, diu…
Sobretot ara que tothom sap fer servir un corrector automàtic que et diu —ehem…— que no és "treient", sinó TRAIENT. https://t.co/dvwCY8W8uj
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 26, 2026
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