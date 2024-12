Contra la ignorància, Joan Fuster

Ací teniu els brins d’aquesta quinzena, amics.

Un venedor telefònic, després de la meva primera frase, engega:

—No entiendo el catalán. Háblame en castellano.

I li dic:

—Com deia Joan Fuster: "No faces de la teua ignorància un argument."

I ha penjat. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 4, 2024

Pendents d’un boicot

"Pendents"?

No ens insulteu més, @flyingtigeres.

Hem de promoure un boicot? pic.twitter.com/BFJTa55u1C — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 5, 2024

A ulls clucs

No em digueu que no és bonic:

—Se li ACLUCAVEN els ulls

—Amb els ULLS CLUCS no t’hi veuràs, home

—Ho faré A ULLS CLUCS

—Saps què? Val més ACLUCAR-SE D’ULLS

—No he pogut ACLUCAR L’ULL

—El seu avi, pobret, ja HA FET LA CLUCAINA

—Ho farà EN UN CLUCAR D’ULLS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 4, 2024

L’endemà, el sendemà, en seldemà…

Ho perdrem?

—No va venir fins el dia següent ▶️No va venir fins L’ENDEMÀ

—Al matí següent se’n va adonar▶️L’ENDEMÀ AL MATÍ se’n va adonar

—Dos dies més tard… ▶️L’ENDEMÀ PASSAT Variants:

—EL SENDEMÀ

—AL SENDEMÀ

—L’ENSENDEMÀ

—L’ENSONDEMÀ

—EN SELDEMÀ

—L’ONDEMÀ

—L’ANYDEMÀ, etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 2, 2024

Que en sap, de coses

Si us plau, amics…

⛔️La de coses que sabrà

✅QUE EN DEU SABER, DE COSES ⛔️El temps que farà que no el veu

✅QUE EN DEU FER, DE TEMPS, QUE NO EL VEU ⛔️Lo vell que serà, ja

✅QUE EN DEU SER, DE VELL, JA Etc. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 3, 2024

A dalt, a baix, amunt i avall

Atenció, amics

Una cosa pot ÉSSER A DALT, però no pot *anar cap a dalt, sinó CAP AMUNT. Per tant:

⛔️De baix cap a dalt

✅De baix CAP AMUNT I, semblantment, una cosa pot ÉSSER A BAIX, però no pot *anar cap a baix, sinó CAP AVALL. Per tant:

⛔️De dalt cap a baix

✅De dalt CAP AVALL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 5, 2024

Passar la mà per la cara

El diccionari admet “donar cent (o mil) voltes a algú”, però també tenim això:

—PASSAR LA MÀ PER LA CARA

—ANAR AL DAVANT

—FER OMBRA

—FER LA POLS

—DEIXAR DARRERE

—DEIXAR FORA DE COMBAT

De l’estil:

—ENCARA NO HAS OBERT LA BOCA, QUE JA T’HE VIST LES DENTS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 6, 2024

Que en diguin guerra

Com la veieu, aquesta frase?

Deixant de banda la badada de la manca d'interrogant al final, jo diria "EN diguin guerra DE l'extermini" pic.twitter.com/VKZgNHC4TP — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 1, 2024

