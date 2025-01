Com vam aprendre català?

Ací teniu els brins d’aquestes setmanes, amics.

Com vam aprendre català?

Els qui tenim una certa edat recordem que (també) vam aprendre català amb correccions directes:

—“Acera”, no: “vorera”.

—“Tinc que fer”, no: “he de fer”… Ara tenim la pell molt prima i no ho tolerem. Ni les criatures, no pots esmenar. És una pena. — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 31, 2024



Fa goig

Usos genuïns de “fer” (1)

—La vaca HA FET un vedell (parir)

—La gallina HA FET un ou (pondre)

—Ací, hi FAREM cebes (plantar)

—FEU-ME un quilo de cebes (fornir)

—FEM un mos? (menjar)

—Ara FA un cigarret (fumar)

—FES-li un petó

—Li vull FER una abraçada

—Certament FA goig

Demà, més — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 7, 2025



Carregar els neulers

No cal dir “pagar el pato”:

—PAGAR ELS PLATS TRENCATS

—TOCAR EL REBRE

—PAGAR LA FESTA

—PAGAR JUST PER PECADOR

—CARREGAR ELS NEULERS

—CARREGAR EL MORT

—CARREGAR LES CULPES

—CARREGAR-SE-LA

—ENCOLOMAR EL MORT

—PAGAR PER TOTS

—ÉSSER L’ASE DELS COPS

—TURURUT, QUI GEMEGA JA HA REBUT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 24, 2024



Posem-hi el coll

No diguem “lluitar-ho”, si us plau:

—ESCARRASSAR-SE

—ESFORÇAR-SE

—CORESFORÇAR-SE

—PUNYAR

—POSAR-HI EL COLL

—FER MANS I MÀNIGUES

—FER UN VAITOT

—SUAR SANG

—PRENDRE A DENTS

—ANAR A L’ENCALÇ

—REGIRAR-HO TOT

—REMOURE CEL I TERRA O bé

—LLUITAR PER

—BATALLAR PER

—BREGAR PER — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 3, 2025



Fem camí

Usos genuïns de “fer” (2)

—FES un salt

—FAREM una passejada

—HA FET un xiscle

—I FEIA uns sospirs…

—Ella va fer: “Podeu callar?”

—El discurs FARÀ parlar (no “donarà que parlar”)

—FAREM brodar un joc de taula (no “donarem a brodar”)

—FES-LO adormir

—FEM camí

—FEM vacances — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 8, 2025



Tant se val

Indiferència:

—TANT SE VAL

—TANT SE VAL LLANA COM PÈL

—TANT SE ME’N DÓNA

—TANT SE ME’N DÓNA TRES COM QUATRE

—TANT SE ME'N DÓNA NAPS COM COLS

—NO VE D’UN PAM

—NO VE D’AQUÍ

—TAL DIA FARÀ UN ANY

—QUÈ HI FA?

—NO HI FA RES

—M’ÉS BEN IGUAL

—TANT HI FA

—TANT ÉS

—TOT M’ESTÀ BÉ… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 10, 2025



Per tu faràs

Ep! ⛔️ Si no vols estudiar, *allà tu

✅ Si no vols estudiar, TU MATEIX ⛔️Doncs no vinguis, *tu t’ho perds

✅Doncs no vinguis, PER TU FARÀS, PITJOR PER A TU ⛔️*Com hi tornis, rebràs

✅SI HI TORNES, rebràs ⛔️I la noia, *tres quarts del mateix

✅I la noia, SI FA NO FA IGUAL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 23, 2024



Quin pa s’hi dóna

El pa (1):

—Això és MÉS LLARG QUE UN DIA SENSE PA.

—Ara SABRÀ QUIN PA S’HI DÓNA (o EL PA QUE S’HI DÓNA)

—No t’escandalitzis: AIXÒ ÉS EL PA DE CADA DIA (o EL NOSTRE PA DE CADA DIA)

—M’esperava un gran cantant i era DE PA SUCAT AMB OLI

—A mi em costa molt i per a ell ÉS PA I MEL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 30, 2024



Amb un pa sota l’aixella

El pa (3):

—És aquell noi que fa CARA DE PA DE RAL

—No te’l creguis, que sempre HI POSA MÉS PA QUE FORMATGE

—Sembla que la vostra filla PORTA UN PA SOTA L’AIXELLA

—Necessita una feina COM EL PA QUE MENJA

—No m’han regalat res, M’HE GUANYAT EL PA AMB LA SUOR DEL MEU FRONT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 2, 2025



Si escau

Ep! ⛔️S’informarà de la proposta i, *en el seu cas, es votarà

✅S’informarà de la proposta i, SI ESCAU, es votarà ⛔️Es podrà matricular, *sempre i quan aprovi

✅Es podrà matricular, SEMPRE QUE aprovi ⛔️El *va deixar de volta i mitja

✅El VA DEIXAR COM UN DRAP BRUT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 27, 2024



Un pa com unes hòsties

El pa (2):

—Si no treballem amb més cura FAREM UN PA COM UNES HÒSTIES

—Espera’t, que no he acabat: N’HI HA PER A SUCAR-HI PA

—Però què fas? QUE TENS PA A L’ULL?

—Quin sapastre! MALAGUANYAT PA QUE MENJA!

—Ja fa temps que el va trair i ara ell LI NEGA EL PA I LA SAL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 31, 2024



Ficar-se en un merder

Això no, amics:

⛔️ “Puc entrar?” “Sí, *com no! Endavant”

✅ “Sí. I TANT!” ⛔️ *En ocasions, sembla que no pensi

✅ DE VEGADES (o A VEGADES, o A VOLTES…) ⛔️ Per què *et fiques en aquest jardí

✅ Per què ET FIQUES EN AQUEST EMBOLIC? (o EN AQUEST MERDER, o ALLÀ ON NO ET DEMANEN) — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) January 9, 2025

