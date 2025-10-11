El clot de les Ànimes

Llengua i circumstàncies

Publicat el 11 d'octubre de 2025

Com parlen a TV3?

Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Para-xocs i matafaves

La pressió de la premissa

Un ganàpia malagraït

El món és una estona 

Com hi ha món!

Una estonada de calorada

Un goig sense alegria

Un estrateg autodidacte

L’aiguaneix es revolta

Estiracordetes

Paties a Arbúcies

El fluid ha fluït

Borboquè?

Pusil·lànimes i equànimes

La concisió i la precisió

Ni un borrall

Val més boig conegut

Una samfaina immoral

Torneu i torneu-ho

Traduccions que maten

De bursada

Major? La festa i prou

Un lema ben parit 

Reformes arítmiques

Podem guanyar

 

Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.

