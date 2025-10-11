Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.
Com parlen a TV3?
Si us plau, correctors de @som3cat, podeu dir als locutors que no pronunciïn "flotilla" com si fossin de Madrid?
Cal dir bé la LL i, si parlen català central, la primera O ha de sonar U: "flUtiLLa", d'acord?
Molt fàcil: oi que saben pronunciar "mandUnguiLLa"? Doncs igual.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 8, 2025
Para-xocs i matafaves
❗️❗️ Quan porten guionet els composts?
▶️Quan el primer membre acaba en vocal i el segon comença amb R, S o X:
—PARA-SOL, PARA-XOCS
(però PARACAIGUDES, PARAFANG)
—MATA-RATES, MATA-SEGELLS
(però MATAMOSQUES, MATAFAVES)
—ESCURA-XEMENEIES
(però ESCURABUTXAQUES, ESCURAORELLES)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 24, 2025
La pressió de la premissa
Mots que duen SS i que sovint pronunciem malament:
—PRESSIÓ
—IMPRESSIÓ
—IMPRESSORA
—COMPRESSIÓ
—COMPRESSOR
—REPRESSIÓ
—AGRESSIÓ
—AGRESSOR
—DISCUSSIÓ
—ADMISSIÓ
—MISSIÓ
—COMISSIÓ
—EMISSIÓ
—EMISSOR
—PREMISSA
—DISSERTAR
—DISSOLDRE
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 29, 2025
Un ganàpia malagraït
Això no ho hauríem de perdre, amics:
—Et penses que ha estudiat? CA!
—He sentit el DRING de les copes
—És petit i ESCANYOLIT
—És un MALAGRAÏT
—Ets massa GANÀPIA per a fer segons què
—Ningú no ho sabia veure i ell ho VA LLUCAR de seguida
—El menjar és ESCALDUFAT i prou
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 26, 2025
El món és una estona
La meva àvia Amàlia (1893-1985) amb prou feines sabia llegir i escriure, però tenia una saviesa envejable:
"No us baralleu per quatre parets. Perquè el món és una estona i no s'emporta res ningú." pic.twitter.com/zWADXaOxNH
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 1, 2025
Com hi ha món!
Això no ho hauríem de perdre:
—Camina A LES PALPENTES
—Ha dit una mentida i l’HEM ENXAMPAT
—Quin nen més REBEC!
—M’han enganyat, mira que sóc BABAU…
—Li VA VENTAR una puntada de peu
—No sents quina FORTOR de vinagre?
—Tan callat que és i ara xerra pels descosits. COM HI HA MÓN!
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 10, 2025
Una estonada de calorada
—Sí que podem dir “un munt de feina”, però també una FEINADA
—Molta calor ▶️ CALORADA
—Molta sang ▶️ SANGADA
—Molts diners ▶️ DINERADA
—Molta gent ▶️ GENTADA
—Molta estona ▶️ ESTONADA
—Molta terra ▶️ TERREGADA
—Molta boira ▶️ BOIRADA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 22, 2025
Un goig sense alegria
Expressions fàcils de canviar:
⛔️ a tranques i barranques
✅A EMPENTES I RODOLONS (o A ESPENTES I RODOLONS)
⛔️cada loco con su tema
✅ CADASCÚ PER ALLÀ ON L’ENFILA
⛔️el gosso en un posso
✅ UN GOIG SENSE ALEGRIA
⛔️como Pedro por su casa
✅ COM A CAL SOGRE
Demà més.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 8, 2025
Un estrateg autodidacte
Compte, amics!
⛔️ El psiquiatra
✅ El PSIQUIATRE (i la PSIQUIATRA)
⛔️ El pediatra
✅ El PEDIATRE (i la PEDIATRA)
⛔️ Un noi AUTODIDACTA
✅ Un noi AUTODIDACTE (i una noia AUTODIDACTA)
⛔️ Aquell ESTRATEGA
✅ Aquell ESTRATEG (i aquella ESTRATEGA)
⛔️ Un AUTÒMATA
✅ Un AUTÒMAT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 18, 2025
L’aiguaneix es revolta
Ep!
⛔️ Manantial
✅ DEU, AIGUANEIX, BROLLADOR
⛔️ Surtidor
✅ ASSORTIDOR / BROLLADOR, SORTIDOR
⛔️ Sublevar-se
✅ REVOLTAR-SE, INSURGIR-SE
⛔️ Encandilar
✅ ENLLUERNAR, FASCINAR, ENCEGAR
⛔️ Pluridisciplinar
✅ PLURIDISCIPLINARI
⛔️ Hospedar
✅ ALLOTJAR, ALBERGAR, HOSTATJAR
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 1, 2025
Estiracordetes
Us imagineu que ho recuperéssim?
—ESTIRACORDETES: el qui es complau a ajudar a fer mal a algú
—RESQUITAR-SE: obtenir la reparació d’una pèrdua o d’un dany
—FER EL BOT: una criatura, estar si plora o no plora
—BOCASSA: mal gust a la boca, per haver paït malament
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 19, 2025
Paties a Arbúcies
Compte amb els mots acabats en -IA, –IEN, -IES perquè funcionen diferent del castellà:
1) Si la tònica és la I, no porten accent:
—MARIA
—DORMIA
—SERIEN
—PATIES
2) Si la tònica és abans de la I, porten accent:
—INDÚSTRIA
—AMÀLIA
—CÀRIES
—ARBÚCIES
I igualment amb -UA, -UES, -UEN
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 7, 2025
El fluid ha fluït
Distingim-ho, amics:
FLUID (amb D i sense dièresi)
—Els FLUIDS corporals (matèria líquida o gasosa)
—Un estil FLUID, una prosa FLUIDA (àgil, fàcil)
FLUÏT (amb T i amb dièresi)
—La sang havia FLUÏT de pressa (verb)
—No li han FLUÏT les paraules (verb)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 16, 2025
Borboquè?
Suposo que ja ho sabíeu, però per si de cas: aquell soroll que us fa la panxa (barreja de gasos i líquids) es diu BORBORIGME.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 26, 2025
Pusil·lànimes i equànimes
Compte, amics:
⛔️ Un home equànim, una mesura equànim
✅ Un home EQUÀNIME, una mesura EQUÀNIME
⛔️ Un home pusil·lànim, una dona pusil·lànim
✅ Un home PUSIL·LÀNIME, una dona PUSIL·LÀNIME
⛔️ Un acord unànim, una decisió unànim
✅ Un acord UNÀNIME, una decisió UNÀNIME
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 17, 2025
La concisió i la precisió
Mots que duen una S i que sovint pronunciem malament:
—CRISI
—CENTÈSIMA
—MIL·LÈSIMA
—CONCISIÓ
—ÀSIA
—ASIL
—CÈSAR
—MAGNÈSIA
—ENTUSIASME
—EPISODI
—APOTEOSI
—DIÒCESI
—DOSI
—FASE
—FRASE
—METAMORFOSI
—OASI
—SÍNTESI
—TESI
—HIPÒTESI
—PARÈNTESI
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 25, 2025
Ni un borrall
Més expressions que cal canviar:
⛔️sortir per peteneres
✅SORTIR AMB UN CIRI TRENCAT, PIXAR FORA DE TEST
⛔️ no hi entén ni jota
✅ NO HI ENTÉN NI UN BORRALL
⛔️ per a aquest viatge no es necessiten alforges
✅ PER TOT AIXÒ NO CAL CÓRRER
⛔️ rissar el ris
✅ FILAR ENCARA MÉS PRIM
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 9, 2025
Val més boig conegut
Boigs:
—Val més boig conegut que savi per conèixer
—Tantes en diu el boig que algunes n'endevina
—No hi ha cap boig que apedregui la seva teulada
—Boigs amb boigs sempre s'avenen
—Qui és boig quan neix, mai no en guareix
—Sap més un boig a casa seva que un savi a casa dels altres
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 2, 2025
Una samfaina immoral
Davant B, P i M, escrivim sempre M:
—OMBRA
—COMPANY
—IMMORAL
Llevat de composts:
—BENPARLAT
—TANMATEIX
Davant F solem escriure M:
—ÈMFASI
—SIMFONIA
—SAMFAINA
Llevat d’uns quants mots (FANFARRÓ, FANFÀRRIA…) i 3 prefixos:
—con: CONFEGIR
—en: ENFILAR
—in: INFINIT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 6, 2025
Torneu i torneu-ho
Sembla obvi, però no ho és
—FACIN el favor de venir ↔️ D’entrepans, FACI’N tres
—Cal que t’hi FIXIS més↔️FIXI’S en el resultat
—SABIA que te’n sortiries↔️S’HAVIA perdut
—TORNEU d’hora↔️TORNEU-HO a fer
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 15, 2025
Traduccions que maten
He rebut un correu de publicitat amb una frase que m'ha fet ballar el paraigua una bona estona. Feia així:
"Jordi, la qual cosa ningú t'ha comptat sobre la salut mental"
Els traductors automàtics ens mataran (la llengua) pic.twitter.com/Z5vCs1PSon
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 11, 2025
De bursada
4 locucions que no hem de saber:
—N’hi ha exemples A BALQUENA (en abundància)
—A DRETA LLEI, la casa no us correspon (amb justícia estricta)
—Beneficiarà els meus veïns i, DE RETOP, tot el poble (indirectament)
—S’ha alçat DE BURSADA i ha començat a cridar (d’un cop)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 23, 2025
Major? La festa i prou
No abusem de "major"
—Els llibres de major demanda ▶️ Els llibres de MÉS DEMANDA (o MÉS DEMANATS).
—El punt de major importància ▶️ El punt DE MÉS IMPORTÀNCIA (o MÉS IMPORTANT)
—Espero que no hi hagi mals majors ▶️que no hi hagi DESGRÀCIES (o COSES PITJORS, o COMPLICACIONS…)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 30, 2025
Un lema ben parit
Manresa, més ben parida!
Ja era hora que algú recuperés aquest "ben parit". Vejam si ens anem traient de sobre el "xulo", tan xaró, que ho empastifa tot. pic.twitter.com/vhPuRFzfO6
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) September 19, 2025
Reformes arítmiques
Al mateix moment que va suprimir els diacrítics, el @iec va fer més canvis ortogràfics, que un servidor no acaba d'entendre (ni d'aplicar). Per exemple, ara resulta que s'escriu "arrítimia", amb dues R, però "polirítmia", amb una.
Això té solta?
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 11, 2025
Podem guanyar
La llengua està fumuda, ja ho sabem. Però suara a la bústia hi havia quatre prospectes de propaganda, tots en català.
La partida no s'ha acabat. I encara la podem guanyar. ✊️✊️ pic.twitter.com/2NOrO9nEq5
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 8, 2025
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.