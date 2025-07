Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Brètols i bandarres

El @iec va acceptar el castellanisme "gamberro", però si no us fa el pes teniu tot això:

—Uns BRÈTOLS li van pintar el vidre

—Ha estat un acte de VÀNDALS

—Va, no siguis BANDARRA

—El seu fill és un BERGANT

—Aquest TRINXERAIRE m'ha fet mal

—No siguis SALVATGE i deixa estar el gos — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 7, 2025

Qui hi confia?

Evitem-ho!

—Estava malalt i ningú no es podia fer càrrec d’ell▶️ ningú no SE’N podia fer càrrec

—El govern? Qui confia en ell?▶️Qui HI confia?

—Hi ha vuit solucions i totes elles són bones▶️i TOTES són bones

—Té moltes conseqüències, entre elles la soledat▶️ COM ARA la soledat — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 8, 2025

Ruflets i panteixos

Sorolls?

—RUFLET: d’aire expel·lit violentament pel nas

—ROSEC: de persona o animal que rosega

—REMUGÓ: de bèstia quan remuga

—BORBORIGME: de mescla de gasos i líquids a l’intestí

—RANERA: per vies respiratòries obstruïdes

—PANTEIX (o PANTAIX): de respiració fatigosa o agònica — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 9, 2025

Així que què?

De l’anglès ‘so’ al català ‘així que’, passant per l’espanyol ‘así que’:

—Ja hi som tots. Així que comencem! ▶️AIXÍ, DONCS / PER TANT

—No hi sentia bé; així que s'aïllava▶️COM QUE no hi sentia bé, s'aïllava

—Sempre s’adormia; així que solia fer tard ▶️DE MANERA QUE / PER AIXÒ — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 10, 2025

