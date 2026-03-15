Fotografia: Elena Lopes (Pexels)
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Bencossat i espaterrant
Sí, “guapo” és al diccionari, però no oblidem tot això, amics:
—BEN PLANTAT
—BEN FET
—BENCOSSAT
—BONIC
—BUFÓ
—GENTIL
—XAMÓS
—VISTÓS
—VISTENT
—GALANXÓ
—PARENÇÓS
—ESPATERRANT
—COM UN SOL
—DE BON VEURE
—DE BON AIRE
—ES FA MIRAR
—FA GOIG
—ALEGRA LA VISTA
—TÉ BONA PLANTA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 9, 2026
Li fa el salt
Preservem-ho, amics:
—EM RECA no haver-hi anat
—Qui REMENA LES CIRERES aquí?
—Aquesta noia és UN TROS DE PA
—El vaig veure ben TRASBALSAT
—L’home LI FA EL SALT
—QUI ES FIA DE TOTHOM ES FA POBRE I NO SAP COM
—És una feina COSTERUDA
—De llibres de filosofia n'hi havia UN GAVADAL
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 13, 2026
Tenia cadirals a casa i no ho sabia
Avui he après que un cadiral és una cadira de braços. Tenia cadirals a casa i no ho sabia.
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 12, 2026
Fiar-se’n o refiar-se’n?
Molt important aquesta distinció:
REFIAR-SE: Comptar amb algú o alguna cosa com a mitjà
—"No te'n refiïs" = 'no comptis amb allò que t'ha promès'
FIAR-SE: Tenir confiança en algú o en alguna cosa
—"No te'n fiïs" = 'compte amb aquest, que et pot fer una mala passada'
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 10, 2026
—Em fio de tu = sé que ets una persona de paraula
—Em refio de tu = compto amb el teu ajut
—No em fio de tu: penso que em trairàs, que voluntàriament no faràs allò que has promès. No ets de fiar.
—No em refio de tu = no compto amb tu, per la raó que sigui. https://t.co/wMn2eg2oPi
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 12, 2026
Quina filigrana
“Virgueria”? No ho hem de menester per a res:
—Això ho has fet tu? Quina FILIGRANA!
—Totes aquestes FLORITURES, guarda-les per a una altra avinentesa
—Em cansa tota aquesta BONICÀRIA purament retòrica—Vull un plat simple, no pas aquestes DELICADESES
—Oh, noi, quina MERAVELLA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 12, 2026
Afegim-hi sal
Compte: si el complement indirecte és inanimat, el substituïm per HI (no per “li”):
⛔️ L’arròs és insuls, afegim-li sal ✅ afegim-HI sal
⛔️ A la taula, posa-li les estovalles✅ posa-HI les estovalles
⛔️ Quin significat li vols donar, a la frase? ✅Quin significat HI vols donar
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 11, 2026
