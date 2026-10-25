Fotografia: Andrea Piacquadio (Pexels).
Ací teniu els darrers brins, amics.
Baladrer borinot
Insults nostrats (1):
—BABAU
—BAJOC
—BALA PERDUDA
—BALADRER
—BALIGA-BALAGA
—BANDARRA
—BARJAULA
—BAVÓS
—BENEIT DEL CABÀS
—BLEDA ASSOLELLADA
—BORDEGÀS
—BORINOT
—BUFACANYES
—CABRA BOJA
—CAFRE
—CAGABANDÚRRIES
—CAGACALCES
—CAGAT
—CALÇASSES
—CAP DE PARDALS
—CAP DE TRONS
—CAPSIGRANY
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 14, 2026
Galifardeu carallot
Insults nostrats (2):
—CARALLOT
—CARNÚS
—CRÀPULA
—CUL D’OLLA
—CURT DE GAMBALS
—DESGRACIAT
—DESTRALER
—DESVERGONYIT
—DRÒPOL
—EMBOLICATROQUES
—ENCANTAT
—ESCALFABRAGUETES
—ESCANYOLIT
—ESGARRIACRIES
—ESPARRACAT
—ESTAQUIROT
—FASTIGÓS
—FAVA
—FIGAFLOR
—FIGA-SECA
—FLEUMA
—GALIFARDEU
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 15, 2026
La plaga major
La plaga del “major”:
—És el que té major consens ▶️ És el que té MÉS consens
—Té el major dèficit d’Europa ▶️Té el dèficit MÉS GRAN d'Europa
—Va adquirint major equilibri ▶️VA MILLORANT l’equilibri
—Té un major grau d’autonomia ▶️Té MÉS autonomia
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 13, 2026
Pebràs ploramiques
Insults nostrats (4):
—MISERABLE
—MOCÓS
—MORROS DE CONY
—MORT DE GANA
—MUSSOL
—NAP-BUF
—NAS DE MOCS
—NINOT
—NYEU-NYEU
—NYICRIS
—PALLASSO
—PALLÚS
—PAPAMOSQUES
—PAPARRA
—PASSERELL
—PEBRÀS
—PELLERINGA
—PENDÓ
—PENQUES
—PEREPUNYETES
—PIXAFREDA
—PIXA-RELLISCA
—PLORAMIQUES
—POCAPENA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 19, 2026
Púrria sangonera
Insults nostrats (5)
—PODRIT
—PORUC
—POTINER
—PUDENT
—PÚRRIA
—RAMPOINA
—RATA
—RENEGAT
—RONDINAIRE
—RUC
—SALTAMARGES
—SALTIMBANQUI
—SANGONERA
—SETCIÈNCIES
—SOCA
—SÒMINES
—TALÒS
—TANOCA
—TAP DE BASSA
—TARAL·LIROT
—TOCAT DE L’ALA
—TOCAT DEL BOLET
—TOIX
—TORRACOLLONS
—TÒTIL
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 20, 2026
Llardós malxinat
Insults nostrats (3)
—GALLINA
—GAMARÚS
—GANÀPIA
—GANDUL
—GATA MAULA
—GENTUSSA
—INDESITJABLE
—INÚTIL
—LLAGASTA
—LLARDÓS
—LLEPACULS
—LLEPAFILS
—LLUNÀTIC
—MALAGRADÓS
—MALÀNIMA
—MALFORJAT
—MALGIRBAT
—MALPARIT
—MALXINAT
—MANEFLA
—MASTEGATATXES
—MERDA SECA
—MICO FILÓS
—MILHOMES
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 16, 2026
Xaruc trinxeraire
Insults nostrats (i 6)
—BARLIQUI-BARLOQUI
—CAGAELÀSTICS
—CAGARRO SEC
—DAT PEL CUL
—DAT PEL SAC
—DESGRÀCIA HUMANA
—GOS
—GUILLAT
—PESSIGAVIDRES
—SONAT
—TIFA
—TITAFLUIXA
—TRINXERAIRE
—TROS DE QUÒNIAM
—XALAT
—XARUC
—XERRAMECA
—XIMPLE
—XITXAREL·LO
—ZERO A L’ESQUERRA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 21, 2026
A pèl
Això del pèl (I)
—A PÈL: despullat
—TROBAR PÈLS ALS OUS: cercar pretexts fútils
—TROBAR PÈLS EN TOT: trobar defectes en tot
—AMB PÈLS I SENYALS: amb tots els detalls
—ANAR (o VENIR) D’UN PÈL: anar de poc
—AGARRAR-SE D’UN PÈL (o D’UN PÈL DE ROSSÍ): aprofitar qualsevol pretext
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 22, 2026
Això del pèl (II)
—ANAR-SE’N COM EL PÈL DE LA PASTA: anar-se'n sense acomiadar-se
—APEGAR-SE COM EL PÈL A LA PASTA: ésser molt apegalós
—COMPTAR ELS PÈLS A UN CAVALL CORRENT: ésser molt llest, molt intuïtiu
—DEIXAR-SE ELS PÈLS EN LA GATERA: eixir dificultosament d'un perill
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 22, 2026
El pèl (III)
—MUDAR DE PÈL: canviar de manera de ser o de pensar
—NO MIRAR PÈL: no respectar res
—NO TENIR PÈLS A LA LLENGUA: dir les coses clarament
—NO TOCAR UN PÈL DE ROBA: no fer mal ni ofendre gens
—PASSAR A PÈL I A REPEL: enganyar
—TENIR PÈLS AL COR: no tenir sentiments
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) October 22, 2026
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.