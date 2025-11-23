Fotografia: Kevin Malk (Pexels).
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Ara li fan el mànec
La meva mare deia coses com aquestes i jo miro de mantenir-les:
—Sí, home, ARA LI FAN EL MÀNEC
—A SANTS I A MINYONS, NO ELS PROMETIS SI NO ELS DONS
—L’ASE EM FUM si t'hi voldrà
—Aquesta nit els queixals M’HAN FET VEURE LA PADRINA
—ÉS DE PLÀNYER, pobra
—EL DARRER, O TOT O RE
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 17, 2025
Per als qui no les feu servir:
—"Ara li fan el mànec": ni ho somniïs
—"Fer veure la padrina": fer molt mal
—"L'ase em fum si": vés a saber si
—"És de plànyer": expressió de compassió
—"El darrer, o tot o re": p. e., quan arribes tard a dinar i hi ha poc menjar https://t.co/dCsujgDdSp
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 19, 2025
Sa Excrescència
A tots els franquistes, una mica de Joan Brossa pic.twitter.com/c6NVCawpNp
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 20, 2025
I ara, per a tots els feixistes, un mica de Pere Quart https://t.co/m98fTrEuhv pic.twitter.com/mmAoIzmlCI
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 20, 2025
Ni fa ni fum
Si no us acabeu de decidir:
—MIG MIG
—AIXÍ AIXÍ
—D’AQUELLA MANERA
—MIG FIGA MIG RAÏM
—MIG QUE SÍ MIG QUE NO
—NI BÉ NI MALAMENT
—NI FA NI FUM
—NI FRED NI CALOR
—NI L’UNA COSA NI L’ALTRA
—ENCARA COM AQUELL
—FIL BLANC FIL NEGRE…
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 19, 2025
A l’altre barri
Avui fa cinquanta anys que (finalment):
—LA VA DINYAR
—SE LI VA PONDRE EL SOL A MIGDIA
—VA ACLUCAR ELS ULLS
—VA FER EL CUEC
—SE’N VA FER L’ARESTA
—SE’N VA FER EL CUIRO
SE’N VA ANAR:
—A L’ALTRE BARRI
—A LA CARRACA
—A L’ALTRE MÓN
—AL CALAIX
—AL CANYET
—AL SOT
—COM UNA CALÇA VELLA
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 20, 2025
Fem un pensament
No “ens liem la manta al cap”, si us plau:
—FEM UN PENSAMENT
—FEM UN COP DE CAP
—TIREM PEL DRET (o AL DRET)
—PRENGUEM UN DETERMINI
—TIREM LA BARCA A L’AIGUA
—TIREM LA CAPA AL TORO
—POSEM PREU FITER
—PRENGUEM COSIMENT
—TIREM EL DAU
—AGAFEM PIT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 21, 2025
Quines penques!
Valer o no:
—Sí, calla. Més et val ▶️Sí, VAL MÉS QUE CALLIS.
—I ho dius ara? Ja et val! ▶️QUINES PENQUES! (o JA ESTÀ BÉ!)
—Aquestes sabates ja em valen ▶️JA EM FAN EL FET
—No val fer-ho d’amagat ▶️NO S’HI VAL fer-ho d’amagat
—Val, ens trobem a les 6▶️D’ACORD, ens trobem a les 6
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) November 18, 2025
