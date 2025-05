Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.

Anem de corcoll

Liat? No, home, no…

—EMBOLICAT

—EMMERDAT

—ATABALAT

—ATRAFEGAT

—ESCOPETEJAT

—ENFEINAT

—ACLAPARAT

—OCUPAT

—DESBORDAT

—DE BÒLIT

—DE CORCOLL

—DE CUL

—DE CUCURULLA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 5, 2025

Fet i pastat

Adjectius amb parella estable:

—CLAR I CATALÀ

—DAT I BENEÏT

—FET I PASTAT (quan dos s’assemblen molt)

—JUST I CABAL (exacte)

—MORT I ENTERRAT

—NET I POLIT

—NET I PELAT (clarament, sense embuts)

—NORMAL I CORRENT

—NU I CRU (sense miraments)

—TANCAT I BARRAT

—VULGAR I CORRENT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 8, 2025

Benparits

No sóc capaç de trobar BEN PARIT (ni BENPARIT, ni BEMPARIT) al diccionari.

Vols-t'hi jugar que hi entrarà abans "xulo" que no "ben parit"?

Com hi ha món… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 2, 2025

Fer-se malveure

Vejam…

—NO VEURE-HI DE CAP ULL (estar molt content)

—Ets boig o HO FAS VEURE?

—Li agrada FER-SE VEURE

—No et FACIS MALVEURE

—Això ES VEU D'UNA HORA LLUNY

—Ja ES VEIA A VENIR

—És CAR DE VEURE

—A REVEURE, nois! — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 2, 2025

Rabejar

No *aclarem, si us plau:

—ACLARIR la xocolata

—ACLARIR-SE el cel

—ESCLARIR els cabells

—ESBANDIR el sabó del cotxe

—RABEJAR la roba

—NO M’HI ENTENC, amb tantes xifres

—TE’N SURTS, amb les equacions? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 30, 2025

Qui la fa, la paga

Feu bondat, que si no…

—QUI LA FA, LA PAGA

—EL PECAT FA FORAT

—TAL FARÀS, TAL TROBARÀS

—QUI DÓNA MERDA, REP PETS

—LA CABRA, PELS SEUS PECATS, PORTA ELS GENOLLS PELATS

—QUI MALTRACTA ELS VELLS, MALTRACTAT SERÀ PER ELLS

—CADASCÚ ÉS FILL DE LES SEVES OBRES

—SEGONS LA VIDA, LA MORT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 9, 2025

Tururut, dotze hores

Ja podem plegar!

—BONA NIT, CARAGOLS

—BONA NIT I TAPA'T

—BONA NIT, VIOLA

—BONA NIT, PASTORA

—BONA NIT, XIRIVIES

—TURURUT, DOTZE HORES

—TURURUT, SANT PERE

—TURURUT, PA AMB OLI — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) April 29, 2025

Blanc com una satalia

Comparances boniques:

—AMORÓS COM UN GUANT

—ARDENT COM EL CALIU

—ARRUGAT COM UNA VELLA (políticament incorrecte)

—ASPRE COM UNA GATOSA (o UN CODONY)

—BELLUGÓS COM UN ESQUIROL

—BLANC COM UNA SATALIA (o LA NEU, o UN GLOP DE LLET, o UN LLIRI, o UN PAPER)

—BLAU COM EL CEL — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 7, 2025

No ho pot dir tothom, això

Jo ho diria així:

—No tothom pot dir el mateix▶️NO HO POT DIR TOTHOM, AIXÒ

—La votació s’ha d’allargar durant el temps que hagi durat la interrupció▶️La votació s’ha d’allargar TANTA ESTONA COM hagi durat la interrupció

—No sé el motiu pel qual ho va fer ▶️No sé PER QUÈ ho va fer — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) May 6, 2025

