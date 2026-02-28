Fotografia: Tima Miroshnichenko
Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
Alt i cepat
Preservem-ho, amics:
—El seu xicot és alt i CEPAT
—Ho ha acceptat, però amb DESGRAT
—El VAN ESTOVAR de valent
—L’he vist com, TRIS-TRAS, s’enfilava escales amunt
—Cal estar AMATENT a tot allò que pugui passar
—I encara te n’estranyes? COM HI HA MÓN!
—Ets massa PRIMMIRAT, fill
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 27, 2026
Compte amb les preposicions!
“De que”, “a que”, “amb que” no són mai correctes. Sempre hi sobra la preposició:
⛔️ S'ha adonat de que era fals ✅ S'ha adonat QUE era fals
⛔️ S’oposa a que vinguin ✅ S’oposa QUE vinguin
⛔️ Es conforma amb que li paguis el dinar ✅ Es conforma QUE li paguis el dinar
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 25, 2026
Sempre m’interromps
Errades verbals que podem corregir:
Si cal,⛔️recurrirem als tribunals ✅RECORREREM
⛔️Emiteixen per a tot Catalunya ✅EMETEN
Sempre⛔️m’interrumpeixes ✅m’INTERROMPS
L’hi haurem⛔️d’incluir ✅INCLOURE
La presidenta s’ha⛔️corrumpit ✅CORROMPUT
No⛔️difundim falsedats ✅DIFONEM
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 23, 2026
Se les posa o les hi posa?
Avui cal explicar això:
—Es va deixar el llibre; demà⛔️se’l portaré ▶️demà ✅L’HI portaré
—M’ha enganyat i no⛔️s’ho perdono ▶️ M’ha enganyat i no ✅LI HO perdono (col·loquialment, L’HI)
No confonguem:
—Les ulleres SE LES posa (a ell mateix)
—Les ulleres LES HI posa (a un altre)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 26, 2026
Relatius formals i informals
Parlant formalment, hi ha oracions de relatiu que hem d'esmenar:
—La botiga que va tothom ▶️ ON va tothom (o A LA QUAL, o A QUÈ)
—L’armari on hi deixo les eines ▶️L’armari ON deixo
—L’home que la seva filla estudia molt ▶️ QUE TÉ UNA FILLA QUE estudia molt (o LA FILLA DEL QUAL)
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) February 24, 2026
