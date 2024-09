Adeu, Fèlix

Avui se n’ha anat per sempre el meu germà Fèlix, el doctor Fèlix Badia i Pujol. Tenia setanta-dos anys i fins fa poc encara era un home carregat de vitalitat.

Si hagués de resumir el Fèlix en dues frases diria, primerament, que hi era sempre. I, en segon lloc, que era summament respectuós amb la llibertat dels altres.

Ser-hi sempre ens donava a tots una gran seguretat. Perquè no era un filòleg que hi era sempre, sinó un metge que responia sempre a les teves necessitats. Tots tenim records de moments en què ens va ajudar, a nosaltres i els nostres fills, a l’hora que fos, el dia que fos, allà on fóssim. Hi ha records especials, de moments crítics. En el meu cas, va ser ell qui em va dir que seria pare per primera vegada, quan jo tenia vint anys. I també qui em va venir a donar suport en el difícil naixement dels meus fills petits, quan ja passava llargament de la quarantena.

En el llarg final dels pares va ser-hi sempre, sempre que el van necessitar. Quina sort, quin luxe.

Respectar la llibertat dels altres com ho feia ell era tota una lliçó. Aprenies de les seves paraules tant com dels seus silencis, de les seves mirades. No entrava mai en el teu terreny. Però si li ho demanaves, sí. Fins allà on calgués, fins on l’haguessis de menester. Generosament.

Aquests darrers mesos per als germans també han estat una lliçó, la darrera lliçó. Una lliçó coral. Hem pogut veure els fills –el Dani, el Jordi, el Tato i el Xus; i la Laura, la Sílvia i l’Ari– fent costat al pare, units. Però sobretot hem pogut veure la pedra angular, la Pilar, ferma i serena fins al darrer moment, ajudant-lo amb totes les seves forces, i obrint-nos les portes de bat a bat perquè el poguéssim veure i parlar-hi tant com volguéssim. Gràcies per tot, Pilar.

Amics, se n’ha anat un home intel·ligent, generós i respectuós. Servem-ne la memòria.

