A pencar!

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

⛔️ vèrtig ✅VERTIGEN

⛔️ amortiguar ✅ESMORTEIR, AMORTIR

⛔️ pringós ✅ ENGANXÓS, ENGANXIFÓS

⛔️ tupit ✅ ATAPEÏT, ESPÈS

⛔️ viruta ✅ ENCENALL

⛔️ toldo✅ TENDAL

⛔️ viruta ✅ ENCENALL, FLOC

⛔️ currar✅ PENCAR

⛔️ liat✅ EMBOLICAT

⛔️ pataleta✅ REBEQUERIA. MARRANERIA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 27, 2025

De quatre grapes

5 errades amb la A:

⛔️ a gates ✅ DE QUATRE GRAPES, A GATAMEU

⛔️ a l’espera de ✅ ESPERANT, TOT ESPERANT, MENTRE ESPEREM

⛔️ a l’igual que ✅ IGUAL QUE, COM TAMBÉ

⛔️ a no ser que ✅ TRET QUE, LLEVAT QUE, FORA QUE

⛔️abarcar ✅ABASTAR, ABRAÇAR, COMPRENDRE, CONTENIR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 25, 2025

La desfeta

Com que “debacle”?

—La DESFETA de les tropes

—La DERROTA del Madrid

—El DESASTRE de RENFE

—La CATÀSTROFE de Courrières

—El FRACÀS del govern

—Una DESGRÀCIA inevitable

—Una gran CALAMITAT

—La RUÏNA total — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 24, 2025

Pits i llonzes

Esforçar-se

—DONAR-SE BASCA

—FER MANS I MÀNIGUES

—FER PITS I LLONZES

—FER UN VAITOT

—MATAR-S’HI

—POSAR-HI EL COLL

—LLAURAR FONDO

—REMOURE CEL I TERRA

—REGIRAR-HO TOT

—FER L’IMPOSSIBLE

—TREURE TOT L’ESTAM

—ROMPRE’S L’ESQUENA

—ROMPRE’S LA CARA

—TREBALLAR A ESCLAT DE MORT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 28, 2025

S’ha acabat el bròquil

Com que “no hi ha més”?

—Ho farem com us digui. I JA N’HI HA PROU

—D’ara endavant te n’encarregues tu. I S’HA ACABAT EL BRÒQUIL

—Tot es redueix a posar-hi paciència, I PARA DE COMPTAR

—Ja t’ha dit que ho farà. QUÈ MÉS VOLS?

—He trobat això i t’ho he portat. I JA ESTÀ — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 26, 2025

El ‘kit’ de la qüestió

La primera vegada que vaig llegir "el kit de la qüestió" vaig pensar que era una broma.

Després vaig pensar que era un lapsus.

Però he fet una recerca a internet i he caigut de cul.

(Fins i tot en una pàgina web que parla d'aprendre a llegir!!) pic.twitter.com/uPvLNqDmOi — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 28, 2025

