Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.
A contracor
Preservem-ho, amics:
—El vaig sentir DE CASA ESTANT
—Aquesta explicació NO EM FA EL PES
—Hi anirem, però A CONTRACOR
—La cultura és el MOLL DE L’OS
—L’estadi es va omplir DE GOM A GOM
—És BON MINYÓ, te'n pots refiar
—Ja ets aquí? Sí que N'HAS PASSAT VIA!
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 6, 2026
Un pal no és un bastó
Un “pal” és, sobretot, una peça clavada per sostenir alguna cosa (pal de telèfon, pal de la bandera). Però no…
⛔️Això fa molt pal ✅MANDRA
⛔️La novel·la és un pal ✅ TORTURA
⛔️Quin pal, escoltar això ✅MURGA
⛔️Rep tots els pals ✅GARROTADES
⛔️Remena la cendra amb un pal ✅BASTÓ
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 4, 2026
Cuit de poc i nouvingut
Compte, amics: “recent” no pot acompanyar un participi:
⛔️ recent afaitat ✅ACABAT D’AFAITAR
⛔️ recent cuit ✅CUIT DE POC
⛔️ recent pintat ✅PINTAT DE NOU, ACABAT DE PINTAR
⛔️ recent nascut ✅NOUNAT
⛔️ recent casats ✅NOUCASATS (o CASATS DE POC)
⛔️ recent arribat ✅NOUVINGUT
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 3, 2026
Ni novedós ni exitós
Ni *novedós ni *exitós:
⛔️Un projecte molt novedós ✅INNOVADOR
⛔️Una iniciativa novedosa ✅NOVA
⛔️Una proposta novedosa ✅ORIGINAL
⛔️Un espectacle exitós ✅DE MOLT D'ÈXIT / DE MOLT DE SUCCÉS
⛔️Un equip exitós ✅TRIOMFADOR
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 5, 2026
Xafallós a la xirinxina
Mots bonics amb X:
—He demanat una XICRA de xocolata
—Va caure un XARBOT i ens vam mullar
—De petit em pujaven A LA XIRINXINA
—És un home molt alegre, XIROI
—L’aigua va deixar els camins plens de XARAGALLS
—Diu “Eixtic malalt”, és ben XAFALLÓS
— Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) March 2, 2026
Si teniu suggeriments, podeu deixar un comentari més avall. Si la tramesa fallés, us suggereixo que me l’envieu a jbadia16@xtec.cat i m’indiqueu si voleu que el publiqui. Si voleu rebre un avís cada vegada que hi hagi novetats al bloc, digueu-m’ho també per correu.