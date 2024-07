Ací teniu els brins d’aquesta quinzena, amics.

A, abans, amb, arran, arreu…

Vau aprendre les preposicions en castellà? Aquestes són les catalanes, segons el @iec 👇 pic.twitter.com/16LyTqYMKa — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 12, 2024

Fem-los fàcils, els febles

Dubteu entre LI / LI HO / LI’N / L'HI?

Canvieu LI per ET: —No ET donaré res → No LI donaré res

—T’HO duré → LI HO duré

—TE’N puc agafar? → LI’N puc agafar?

—T'HI porto? → L'HI porto? Si el resultat és LI’L també podem escriure L’HI:

—TE’L torno → LI’L torno / L’HI torno — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 4, 2024

Fes via

Compte, amics!

⛔️Del contrari

✅ALTRAMENT, EN CAS CONTRARI, SI NO ⛔️Donar-se compte

✅ADONAR-SE ⛔️Donar-se pressa

✅AFANYAR-SE, FER VIA, CUITAR ⛔️Els demés

✅ELS ALTRES ⛔️En base a

✅SEGONS, D’ACORD AMB, A PARTIR DE, SOBRE LA BASE DE ⛔️En ocasions

✅A VEGADES, DE VEGADES — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 9, 2024

Bronca?

Bronca?

—Al parlament hi ha hagut una bona BATUSSA

—Tot el dia hi ha BARALLES

—Si no vols RAONS, no li diguis res

—Són RENYINES familiars

—S’ha endut una bona ESCRIDASSADA

—Quina ESBRONCADA li ha clavat el mestre!

—Es mereix un bon ESBRONC — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 8, 2024

Un savi baveja

B o V? Recordeu aquests 20 mots, amics:

—AVET

—AVORRIR

—BAVA

—CAVALL

—COVARD

—CÒRDOVA

—ENVESTIR

—PROVAR

—SAVI

—TAVERNA —ÀLABA

—BASC

—BENA (i EMBENAR)

—BERRUGA

—BIVAC

—BOLCAR

—CORB

—CORBA

—REBENTAR

—REBOLCAR — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 2, 2024

Tenir fums

Tenir fums:

—INFLAR-SE COM UN GRIPAU

—ESTARRUFAR-SE COM UNA LLOCA AMB ELS POLLETS

—ALABA’T RUC, QUE A FIRA ET DUC

—QUI PRESUM, CAP DE MOLT FUM

—ESTAR PAGAT D’ELL MATEIX

—SEMBLAR DÉU NOSTRE SENYOR

—NI DÉU LI FÓRA BON MOSSO

—L’HOME PRETENSIÓS ÉS TAN RUC QUE VAL PER DOS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 5, 2024

La tempesta remoreja

La tempesta o la mar quan fan sorolls confusos:

—BROGEIXEN o FAN BROGIT

—REMOREGEN o ALCEN REMOR El vent quan fa una bufada forta:

—BRUFOLA

—BRUMEIX

—BUFEGA o fa BUFECS Les fulles o les branques, agitades pel vent:

—MURMUREN o MURMUREGEN o FAN MURMURI

—MORMOLEN o MORMOLEGEN — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 3, 2024

Ara i adés

Alerta:

⛔️Com no!

✅I TANT! ÉS CLAR! I TANT QUE SÍ! ⛔De peu

✅DRET, A PEU DRET, DEMPEUS ⛔️De quan en quan (o De tant en quan)

✅DE TANT EN TANT, ARA I ADÉS, ADESIARA ⛔️De repent

✅DE SOBTE, TOT D’UN PLEGAT, DE COP, DE COP I VOLTA, DE COP SOBTE, DE COP I RESPOSTA, TOT D’UNA — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 1, 2024

Gal·licismes

No tot són castellanismes. També hi ha gal·licismes, per exemple:

⛔️estar à la page

✅ESTAR AL DIA, ESTAR AL CORRENT ⛔️debacle

✅DESFETA, RUÏNA, DESASTRE, DERROTA, DESBANDADA ⛔️esthéticienne

✅ESTETICISTA ⛔️frapar

✅COLPIR, IMPRESSIONAR ⛔️frapant

✅COLPIDOR, IMPRESSIONANT — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 10, 2024

La qual cosa?

Hi ha qui, per no dir *lo qual, fa servir sempre "la qual cosa". I no cal:

—Sembla que plourà, *per lo qual ens hem d’aixoplugar ▶️I PER TANT

—Darrerament hi ha hagut robatoris, *amb lo qual no hi anirem ▶️DE MANERA QUE

—Ningú no l’escolta, *lo qual el frustra ▶️COSA QUE / I AIXÒ — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) July 11, 2024

