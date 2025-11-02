Ací teniu els brins d’aquestes darreres setmanes, amics.
TV3 i els “casteis”
Quina gran idea que heu tingut, @3CatInfo, d'encarregar la informació dels Castellers de Vilafranca a una periodista que no sap pronunciar la LL, i que ha parlat tothora de "casteiers" que feien el "miior castei" de la història.
Et felicito, "fii"
Visca la castanyada
Visca la castanyada!
Alça, Manela!
Interjeccions i expressions que no hauríem de perdre:
Admiració, sorpresa:
—ALÇA!, ALÇA MANELA!
—EU!
—RENOI!
—BUFA!
—MANOI!
—I ARA!
—MI-TE’L!, MI-TE-LA!
—COM HI HA MÓN!
Alegria, satisfacció:
—OIDÀ!
—TIRA PEIXET!
—TIRA QUE ET TOC!
Desgrat:
—OI OI!
—DIANTRE!
—MALVIATGE!
—AI LAS!
L’eruga accelera
Compte amb aquestes grafies, amics:
✅ aCCelerar ⛔️ acelerar
✅ aCCeptar ⛔️ aceptar
✅ almíVar ⛔️ almíbar
✅ Atorgar ⛔ otorgar
✅ automòBil ⛔️ automòvil
✅ capítOl ⛔ capítul
✅ cònsOl ⛔ cònsul
✅ ebEnista ⛔ ebanista
✅ embOtit ⛔ embutit
✅ Eruga ⛔ oruga
Demà, més
S’hi avé!
"Alemanya s'obre a dialogar sobre el català a la UE"
Per què no ho diem com ho havíem dit sempre?:
"Alemanya S'AVÉ a dialogar sobre el català a la UE"
Un sospir subtil
Compte amb aquestes grafies, amics (2):
✅ estrafOlari ⛔ estrafalari
✅ jOventut ⛔ juventut
✅ moBilitat ⛔ movilitat
✅ sOspir ⛔ suspir
✅ suBmergir ⛔ sumergir
✅ suBministrar ⛔ suministrar
✅ suBtil ⛔ sutil
✅ suCCessor ⛔ sucessor
✅ títOl ⛔ títul
Ben moixos
Això no ho hauríem de perdre, amics:
—Ha dit un REGUITZELL de mentides
—Després del terratrèmol, la DESFETA
—Se’n van anar ben MOIXOS, pobrissons
—Amb qui TE LES HEUS?
—El meu fill no vol CREURE
—ES RIFAVEN de mi
—És un fet digne d’ESMENT
—Tot s'ho MANIFASSEGEN ells
Demaneu-ne!
Suara he llegit:
—Si necessiteu ajuda, demaneu-la
"Ajuda" és indeterminat (no va precedit de "la", ni "aquesta", ni "aquella"). Per tant, se supleix amb el pronom feble EN:
✅ Si necessiteu ajuda, demaneu-ne
Que heu vist ningú?
És MÉS GENUÏNA la frase de la dreta:
—Si teniu alguna dificultat, aviseu-me ▶️ Si teniu CAP dificultat, aviseu-me
—Que heu vist algú? ▶️ Que heu vist NINGÚ?
—No sé si volien alguna cosa més ▶️ No sé si volien RES més
—L'hi has vist alguna vegada? ▶️ L'hi has vist MAI?
De tant que et vull…
De debò creieu que cal dir “Hay amores que matan”?
—DE TANT QUE ET VULL ET TRAC UN ULL
—DE TANT QUE T’ESTIMO T’APUNYEGO
—DE TANT QUE T’ESTIMO T’ABONYEGO
—DE TANT QUE EM VOL EM FA LA COL
—DE TANT QUE L’ESTIMA L’ARRUÏNA
Feia feredat
Quatre derivats de FER (‘salvatge’) que no hauríem de perdre:
—Aquella tempestat feia FERESA
—El film que hem anat a veure feia FEREDAT
—Van començar a sortir serps, escurçons i tot el FERAM
—És antipàtic, intractable, FERÉSTEC
A la Pobla i al Perelló
En els topònims dels Països Catalans tractem l’article COM EN UN NOM COMÚ:
✅Va néixer a la Pobla ⛔️Va néixer a La Pobla
✅Viu a l’Hospitalet ⛔️a L’Hospitalet
✅Té casa a la Vall d’Uixó ⛔️a La Vall d’Uixó
✅És del Perelló ⛔d’El Perelló
✅Treballa a la Garriga ⛔️a La Garriga
En tal i en tal altre
No diguem “fulano” ni “fulana”, amics:
—És com diguessis que EN TAL no ha vingut a treballar
—I diu que avui s’ha trobat EN TAL I EN TAL ALTRE
—No em parlis d’aquell SUBJECTE, que m’emprenyo
—El vaig veure amb una MEUCA
Espaguetis de pa sucat amb oli
Si aneu a @calspaguetti de Manresa, hi trobareu un menjar acceptable, però un ús totalment descurat del català en la carta i el tiquet.
Costa tant fer-ho bé? pic.twitter.com/ebQaVU5jf0
Dic mentida
"Dic mentida": una expressió que no s'hauria de perdre 👇https://t.co/f2MVI7iKK1
