La revolta genuïna

Ací teniu els brins d’aquesta setmana, amics.

Avui, a TV3 (@som3cat) sentireu a tort i a dret "sublevat". Però no és admès per la normativa. En podem dir:

—REVOLTAT

—SOLLEVAT

—REBEL

—INSURGIT… Igualment, en compte de "sublevació":

—REVOLTA

—SOLLEVAMENT

—REBEL·LIÓ

—INSURGÈNCIA

—INSURRECCIÓ… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 8, 2024

Com ara quines?

No ho perdem, amics:

—Les fruites COM ARA les peres s’han de collir un xic verdes

—Una colla COM ÉS ARA la vostra requereix protecció

—Ha escrit novel·les? COM ARA quines?

—Parla de temes COM SÓN ARA l’amor, l’amistat i la solidaritat

—És alt SI FA NO FA COM tu — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 12, 2024

M’ha esbullat el dia

No ho perdem, amics:

—Duia els cabells ben ESBULLATS

—HAS ESBULLAT totes les cartes

—M’HA ESBULLAT el dia

—Quan vaig veure l’ESBULL de la madeixa em vaig alterar

—Té uns cabells ESBULLADISSOS — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 11, 2024

S’ha acabat el bròquil

Quina plaga!

—I amb la tonteria, ja fa quinze dies ▶️ COM QUI NO VOL LA COSA,️SENSE ADONAR-SE’N

—S’ha acabat la tonteria▶️S’HA ACABAT EL BRÒQUIL, JA N'HI HA PROU

—Quina tonteria! ▶️ BAJANADA, BESTIESA, XIMPLERIA, BENEITERIA, BENEITURA, POCA-SOLTADA, RUCADA, RUQUERIA… — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 9, 2024

Xic i malparit

No cal dir “pequeño pero matón”, no:

—XIC I MALPARIT

—PETIT PERÒ MALPARIT

—COM MÉS XICA ÉS LA NOU, MÉS REMOR MOU

—L’ANIMAL, COM MÉS PETIT MÉS GUIT

—CAMA CURTA, LLENGUA LLARGA Que en sabeu més? — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 13, 2024

Sengles tasques

Un mot útil en l'expressió formal:

—Els lectors van rebre SENGLES exemplars del llibre

—Els soldats muntaren SENGLES cavalls, disposats a cavalcar tot el dia

—Els assessors van completar SENGLES tasques abans de la reunió

—Les jugadores han fet SENGLES entrenaments individuals — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 10, 2024

Ens copien el punt d’honor

"pundonor", un mot castellà d'origen català ("punt d'honor") pic.twitter.com/FanhUVNFR6 — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) December 12, 2024

