UN CAPÓ ERÒTIC

CAPÓ FARCIT AMB TÒFONES, PER AIXECAR LA VERGA DELS MONJOS
El capó gaudia ja d’ un gran prestigi a l’ Edat Mitjana, i és un menjar, segons Néstor Lujan, cavalleresc, relacionat amb Occitània i Catalunya. Era el més refinat i estimat de les peces d’ aviram, a l´abast només de la noblesa i d’ alguns ordes monàstics. El LLibre de Sent Soví (s. XIV, primer receptari conegut a Europa) comença, com a primera recepta, explicant com adobar els capons, els paons i faisans. Mestre Robert- el gran cuiner de la cort reial de Nàpols al s. XV- al seu torn, ens dóna diverses receptes de cuinar els capons, entre elles el “Capó armat”, que és una refinada recepta amb un farcit al revés i “emborrassat”: es cou a l´ast amb una crosta feta amb rovells d’ ous, julivert, pinyons i ametlles. L’ ”emborrassament” consistia a cobrir l´aviram amb llenques de cansalada, i llavors es lligava. Era una recepta monacal, ja que la feien els frares del convent de Sant Feliu de Guíxols…
De fet, en un text trobadoresc trobat al convent de Sant Joan de les Abadesses, l’ abat incita una bella dama a “professar l’ orde”, quedant-se al convent, on serà ben alimentada amb capons i oques, i podrà jaure amb els monjos i el propi abat:
“Bella, si volguéssiu romandre en el nostre nostra orde
nos us han de faltar ni capons grassos ni grans oques;
però, bella, caldrà que jagueu amb tots els monjos
i amb l’abat.
Ara som vuitanta monjos, tots de la mateixa religió,i quan un fa tort a l’altre, el colpegem amb grans vergues;
però vós no sereu batuda sinó és a cops de collons,
ha dit l’abat.
Bella, aquesta nit entrareu en el nostre dormitori,
i us fareu un cobrellit de cinquanta monjos;
no sentireu sons de campanes sinó de caralls eixorivits,
això diu l’abat.
Ara entra la nostra amiga amb els germans al dormitori,
amb el cinquanta monjos que li volen fer de cobrellit;
no en sortirà la bella fins que per davant i per darrere
no li hagi ficat l’abat.
La recepta que us donem pertany al repertori de la cuina occitana i catalana. També la trobem a Mallorca, amb la variant Capó a la rei En Jaume, un homenatge reial, com a índex de la seva bondat.
Ingredients
1 capó
llard
250 g de botifarra crua a trossos o desfeta
150 g d’ olives negres sense pinyol
crostons de pa fregats amb all
1 tòfona
pebre
sal
llard, oli
Elaboració
Traieu els pinyols de les olives i talleu la botifarra a trossos.
Netegeu el capó, buideu-lo i, amb molta cura, desosseu la carcassa al màxim. Mireu de deixar força pell a la banda del coll per així poder-lo cosir bé. Amaniu-lo per dins amb sal, pebre.
En una paella amb llard a foc viu, fregiu una mica la botifarra.
Farciu amb aquests ingredients- botifarra, olives, trossos de pa i la tòfona raspallada i tallada a làmines- el capó i cosiu-lo amb fil d’ empalomar per les obertures, donant-hi la forma original, cosa per a la qual fa falta una mica de pràctica.
Poseu en una cassola llard, col.loqueu-hi el capó, el vi i brou i unteu-lo amb llard. Tapeu-ho amb paper d’alumini i la tapadora.
Feu-ho rostir lentament al forn, donant-hi voltes i deixant que agafi un color daurat, retirant el paper en els últims moments.
Un cop cuit el capó, en traieu el fil del cosit i el talleu amb molt de compte.
Col.loqueu el farcit al costat d’una plata. Al mig hi poseu el capó i tallat.
Notes
Seguint el mateix sistema podeu farcir pollastre, gall dindi, pularda, gallina, gall.
També es poden rostir a la cassola.
Al farcit també s’ hi poden incloure castanyes (pelades i bullides, amb llet si les voleu ben blanques), el fetge de l’ au, carn picada pastada amb ou i pa remullat amb llet, trossos de llom, bolets cebes, figues seques, alls, cervell, sang de pollastre. Si disposeu de tòfones, podeu fer l’ excels capon trufat del Perigord i de Gascunya, farcit amb tòfones- que n’ hi hagi- i cansalada o llom. S’ hi pot incloure nou moscada, ginebrons, armanyac, conyac, estragó…
Ho podeu servir amb el suc del rostit, desgreixat i, si voleu, una mica lligat o reduït, amb bolets, amb tomàquets a la provençal.
El mateix capó, ben cosit, es pot fer a l’ ast, seguint un procediment medieval encara vigent.
