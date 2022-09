TRUITA DE PATATES A LA CATALANA

TRUITA AMB PATATES A LA CATALANA

En un bon repertori de truites, no hi manca mai la truita amb patatesA Catalunya aquesta truita és tan corrent a les cases que cuinen segons la tradició i en alguns restaurants i fondes de comarques. S’ oposa a l’ anomenada Truita a l´espanyola, més gruixuda i amb més patates, un dels símbols nacionals d’ Espanya.

Ingredients

4 ous

3 patates grosses (novelles)

oli

sal

Elaboració

Peleu les patates i talleu-les a rodelles no molt gruixudes. Poseu-les en un bol amb aigua. Escorreu-les bé. Fregiu-les en una paella posada al foc amb oli abundant, fins que siguin toves i una mica rosses, tapant-la una mica. Retireu una part de l´oli. Escorreu-les i saleu-les. Barregeu-les amb els ous, ben batuts amb un pols de sal. O bé tireu els ous batuts damunt de les patates, directament a la paella. Elaboreu una truita rodona, rossejant-la dels dos costats i girant-la amb un plat o un tomba-truites, però fent que quedi una mica tova per dins.

Notes

S’ hi poden afegir altres ingredients, i, particularment, pebrot vermell o entreverat, ceba, albergínia, carbassó, etc.-Truita pagesa, Truita d’ estiu, Truita de samfaina… A part de les monogràfiques: amb carabassó, albergínia, carxofes, alls tendres, mongetes tendres o seques…

La truita de patates, quan és dita a l´espanyola, es fa molt gruixuda, d’ uns 3 o més centímetres. Però la que es fa a Eivissa, Catalunya, etc., sol ser menys gruixuda i amb més ou. Es menja acabada de fer, millor que no pas freda. Per a més quantitat, una bona proporció és 1 kg de patates i 8 o 9 ous i, opcionalment, una ceba grossa.