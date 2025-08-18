TOMBA AL DEL CIM A SOTA

CIMITOMBA
Que una vila tingui un plat propi – això també, per exemple, passa a Gandia, amb la seva Fideuada- em sembla una cosa remarcable, que és lògic que sigui explotat amb orgull per la restauració tossenca, altrament magnífica..
A Tossa, actualment fan unes jornades gastronòmiques dedicades a aquest deliciós plat, parent dels suquets.
El Cimitomba- jo sempre l´he escrit així- és un plat dels pescadors i els tapers de Tossa de Mar; el seu nom es refereix als moviments de sacseig de l’olla- més que no pas una cassola- cal escriure’l, per tant, de la forma que proposo, més que no pas, com es fa a vegades, “simitomba” o fins cim i tomba. No obstant, a moltes cases aquest plat era conegut simplement com Peix amb suc o Peix amb trumfos. Tal com el feien els pescadors –tot bullit en cru- és molt similar al “Bacallà amb patates”, que també cuinaven, de la Costa de Llevant al Maresme i, naturalment, dels Suquets a la marinesca o de barca. També s’assembla al Cruet de les costes de Castelló i a algun Aguiat de peix dels pescadors de Mallorca o el Bullit dels d’ Eivissa.
El peix original sola ser la bestina- que jo prefereixo escriure així, i no bastina, ja que a l’ Alguer hes escoltat l´expressió “peix bestí”- (rajada, clavellada, escrita, peix d’ escorxa…).Com fa la dita: “a Tossa són bestinals, en donen bsstina als frares.Alguns pescadors a sota primer hi fiquen el peix. Opcionalment, es pot fer rossejar una mica. D’ altres ho fan tot en cru, i, excepcionalment hi posen ceba- en general als suquets de barca o a la marinesca no s’ hi posa mai a part del tomàquet, patates i peix, tot per capes, l´aigua corresponent i l´allioli, al principi de la cocció. Ah!, i no s’ hi posa brou o fumet- una mania de certs cuiners poc informats de la cuina tradicional, si de cas aigua de mar. I com em deia un vell pescador de Tossa que fa anys vaig entrevistar per a un llibre sobre els pescadors de la Costa Brava (“Ranxos i xefles”i),la quantitat de líquid és essencial a fi d’ evitar que el plat quedi “disgustat”: se sol comptar un plat soper escàs per persona.
Això no obstant com fan alguns restaurants, pot tenir un fumet de peix de roca (rata, congre, rap…), una picada d’ ametlles i avellanes, pebre negre, fonoll, romaní, farigola, llorer i un sofregit; amés fregeixen, a part, les trumfes- això sí, esberlades o esqueixades, amb talls de la mateixa mida que el peix- i el peix, prèviament enfarinat i una morterada d’ allioli. Ja veiem que aquesta recepta, força més sofisticada, no es podia fer a la barca. Com a exemple de separació de la recepta original, tenim la que ens proposava la gran cuinera Camil.la de Tossa: el feia amb un sofregit d’ alls, ceba i tomata, sucre i pebre i una mica de fumet , hi afegia pebre vermell, julivert, allioli i mantega!. I naturalment els seus acostumats trossos de pebrot morro de Na Camil.la recomana patates no feculentes- i per això hi posa farina-, com les Desirée de Setcases.
Per cert, l´expressió Suquet a la marinesca (tot en cru) era utilitzada per Ruyra, per tant pertany al lèxic de la Selva, però també de l´Alt Empordà- Cadaqués, l´Escala-. Era el suquet que la Lídia de Cadaqués cuinava per a Salvador Dalí, generalment amb serrans.
Tossa de mar no solament és un dels pobles costers més bonics de Catalunya i amb més cultura artística, sinó que té una gran cuina i pastisseria: Cimitomba, Arròs de paraigüero o dels mal temps, Suquet d’ anxoves, Calamars farcits a la tossenca, Fideus a la cassola, merengues, els antics bescuits, …També begudes, com el licor de murtra. També és important per a la història del vi escumós o xampany. Tossa no hi va haver tants tapers coma Cassà o Palafrugell, però s’ hi va fer un producte molt relacionat amb aquesta cultura, el xampany, elaborat per primera vegada a Catalunya per la família Llach (encara existeix el seu casal). Tossa també es distingeix per un bon nivell de la seva restauració i les nombroses mostres gastronòmiques, com les del Cimitomba.
CIMITOMBA
Una recepta tradicional dels pescadors.
Ingredients
8 rodelles de peix de carn ferma o “fort”(rajada,gateta o gat, lluerna, déntol, nero,rata, aranya, rap, o 1 kg)
2 tomàquets mitjans
4 grans d’ alls
Oli
1 kg de patates (Desirée, Kennebec)
aigua
sal
allioli (un morter; alls, oli d’ oliva, sal)
Elaboració
Teniu el peix tallat a rodanxes, ben net d’escates i tripes.
Saleu els talls molt bé. Teniu també les patates pelades i tallades a trossos, millor esqueixades.
En una cassola o bé una olla posada al foc amb un cul d’ oli hi feu un sofregit amb els alls pelats i picats i la tomata picada, millor sense la pela. Al cap d’ uns 10 minuts hi tireu les patates i al damunt el peix, així com sal; ho cobriu amb aigua i ho porteu a ebullició, a foc força alt, i ho aneu tombant. Al cap d’ uns 15 minuts hi tireu l’allioli i ho aneu sacsejant amb moviments sobtats i enèrgics, mirant que el que hi ha al fons del recipient pugi al damunt, “cim i tomba”, fins que tot quedi lligat. Serviu-ho després d’ haver-ho tapat un parell de minuts.
Hi ha variants en què el peix s’ enfarina i es fregeix, i també es fregeixen les patates lleugerament.
Notes
Aquesta és al recepta dels pescadors, que difereix, per tant, de la que se sol fer en alguns restaurants amb les patates també sofregides, addició de ceba, julivert i pebrot o pebre vermell,farina etc. Tal com la feien també –tot bullit en cru- els pescadors és molt similar al “Bacallà amb patates”, que també cuinaven, de la Costa de Llevant al Maresme. Alguns pescadors a sota primer hi fiquen el peix. Opcionalment,es pot fer rossejar una mica.
Els secrets d’ un bon cimitomba són els següents:
– emprar peix que no es desfaci, com el cap-roig ( anomenat també escorpa o escórpora roja o polla i gallina de mar),nero, déntol, rap, mussola o bastina. Actualment se sol fer de rap, però els pescadors el solien fer de bastina (rajada, clavellada, escrita…): “A Tossa són bastinals/en donen bastina als frares”, fa la tonada popular, fent referència al plat que els tossencs donaven,una vegada l’ any, a uns frares del monestir de Ripoll, suposadament, poc coneixedors del peix.
-fer servir unes patates poc feculentes,però velles, de Vic, Setcases, Sant Hilari, etc. i esqueixar-les, no tallar-les.
-preparar un allioli ben ferm, només amb alls, oli d’ oliva i un pols de sal (sense ou)
-mesurar bé la quantitat d’ aigua (antigament es feia servir aigua de mar)
A l´hivern es fan servir “cagalls” (tomates de penjar). Alguns hi afegeixen fonoll, farigola, etc.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!