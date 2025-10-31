SOPA DE FONOLL
Una sopa reconfortant i aromàtica, de les diverses sopes d’ herbes que es fan als Països Catalans.
Altres sopes similars són les de farigola, les d’ all i farigola, (o timó), les de menta, les de serpolet, sàlvia poniol, orenga, etc., en trobem alguna de similar a Algèria, Itàlia i Occitània (Aiga bolhida). En algunes comarques, incloent el Maestrat, se’n diuen Sopes de pastor.
Ingredients
1 l d’ aigua
unes branquetes de fonoll
1 raig d’ oli,1 pols de sal,pa,2 ous
Elaboració
Poseu a bullir l’ aigua i el fonoll. Al cap d’ uns 5 o 6 minuts, traieuel fonoll, afegiu-hi llesquetes de pa, l’ oli i un pols de sal. Amb un batedor de varetes esfrimoleu bé la sopa, deixant-ho bullir-ho uns 10 minuts. Abans de treure-la del foc hi afegiu els ous, sense deixar de remenar amb el batedor.
Notes
Podeu utilitzar pa d’ un dia (o d’ uns dies, si és de pagès). Hi ha qui hi posa la menta al final, fent bullir primer el pa. La podeu fer sense ou, però és menys gustosa.
Elaboreu la sopa de farigola de la mateixa forma, o bé la Sopa de coentros (sopa de celiandre) portuguesa, la de sàlvia, etc.
