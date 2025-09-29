SOPA DE CEBA A LA CATALANA

SOPA DE PATATA I CEBA
Una sopa que té qualitats reconfortants per a l’ estómac; i no està en condicions, el deixa com nou. A casa, però, es feia simplement pel gust de menjar-la, amb ingredients que un té sempre al rebost. Es com la nostra Sopa de ceba francesa a la catalana.
La mateixa recepta es pot fer només amb ceba, però la recepta només s’assembla de lluny a la famosa Soupe à l’ oignon de la cuina francesa (feta amb mantega i pa), que era costum menjar-la en els ressopons després una nit de marxa. A Gascunya i a la Vall d’ Aran hi ha el torrin, (pronuncieu “turrí”; ve de “torrar”, referit al pa que s’ hi posa) una sopa similar que , en una versió picant, se servia als nòvis o nuvis la nit de noces, ja que es considerava afrodisíaca.
Ingredients
1 l d’ aigua
1 patata grossa
1 ceba grossa
sal,1 bola de sagí
Elaboració
Peleu les cebes i les patates. Talleu-ho tot en juliana o talls menuts i poseu-ho a bullir amb l’ aigua, la sal i la bola de sagí enfarinada. Deixeu-ho a foc baix uns 15 o 20 minuts i ja ho podeu servir.
Notes
Podeu deixar aquesta sopa més o menys espessa,segons el vostre gust.Si la voleu més lleugera, podeu substituir el sagí per un raig d’ oli.
La podeu passar pel túrmix.
Us dono una recepta ràpida, però l’ original es feia fent bullir a foc lent la sopa almenys una hora: quedava molt més gustosa i amorosa.
El pare la feia sovint per esmorzar, amb patata i farina.
