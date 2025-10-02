Sopa amb mandonguilles

SOPA TORRADA AMB PILOTILLES
Aquesta sopa de pilotilles o mandonguilles, dita també Sopa torrada amb pilotilles o Sopa de Nadal, era típica a la comarca d’ Osona i d’ altres de veïnes, com el Ripollès. Altrament, per Nadal, també era corrent l’ Escudella manmandongulles en algunes comarques. Al País Valencià és el Putxero amb pilotes (en alguna comarca embolicades amb fulles de col). El jueus fan una sopa similar, però amb mandonguilles fetes amb pa (knodel). Les mateixes s’ anomenen canedelli a Itàlia.
Ingredients
brou o escudella
llesquetes de pa torrat
1 trosset de cansalada
50 g de carn magra de porc (aproximadament)
50 g de carn magra de vedella (aproximadament)
2 alls
julivert
1 ou (opcional)
sal
pebre
Elaboració
Poseu el brou al foc ben baix en una olla. Afegiu-hi unes llesquetes de pa torrat ideixeu–hoc oure una mitja hora. Prepareu una massa amb les carns picades i la cansalada restant, també picada, així com (opcionalment) una mica de pa ratllat i julivert i all trinxats motl finament, una mica d’ou batut , sal i pebre. Feu-ne unes petites mandonguilles, de mida més petitona que les corrents, i afegiu-les al brou, fins que siguin cuites (unamitja horeta).
Notes
Com més petites queden les pilotilles,millor és la sopa. Les llesquetes de pa torrat, a Vic (i a d’ altres comarques) les venen a les fleques i pastisseries; també les podeu preparar a casa.
Una variant d’aquesta sopa consisteix a afegir-hi trossets de carn (de gallina, per exemple), safrà desfet al morter, alguna verdura a trossets menuts (com col), botifarra, etc. També s’ hi poden posar galets -en aquest cas, però, prescindirem del pa torrat-i, fins i tot, modernament, els galets farcits amb la pasta de les mandonguilles, que també es fa a Mallorca amb el nom de Sopa farcida, generalment per Nadal.
La mateixa sopa es pot elaborar amb aigua i un bon sofregit.
