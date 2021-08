sobrassada i altres

EMBOTITS TOUS (PER UNTAR SOBRE EL PA)

-Sobrassada de Mallorca IGP. Quan és fresca s’ anomena llonganissa. També es fa a Menorca, Eivissa i Formentera i a Catalunya. Serveixen per untar i per cuinar.

-Tàrmena o, marina o marineta al País Valencià). Portada per mallorquins emigrats a Tàrbena al s. XVIII.

-Chorizo de Teror, Canàries. Es fa des dels anys 30. Amb vi blanc, espècies i pebre vermell. Dit també chorizo de perro.

-Soppressata della Presila, Calàbria. Similar a la sobrassada, però fumada.

-N’duja. Molts semblant a la sobrassada. Embotida en el cec, amb molt de pebre vermell coent. Pot ser fumada. Calàbria. N’ hi ha una versió que es presenta en una gerra.

El nom procedeix de l’ occità andoha o el francès andouille. Passat també al català andolla. El famós document català del s. XV en què es parla de la sobrassada cita també l’ andolla.

-Embotis alemanys: n’ hi ha diversos per untar, però en general no porten pebre vermell. Amb fetge o sense.- Espanya, també d’ elaboració moderna. Sobresada ibèrica para untar, morcilla i xoriço per untar

-França: boudins (botifarró) pour tartiner (per untar), saucisson pour tartiner, Mettwuscht (Alsàcia). Però la gran tradició frnacesa per menjar sobre el pa són els patés, les terrines i le rillettes. Poden ser de porc, d’ ànec, d’ oca, de cacera, etc. Són elaboracions tradicionals. Cal incloure-hi el pa de fetge o Paté catalana, a la Catalunya Nord.

-Portugal: i ha un chouriço para untar, d’ elaboració moderna.

A part, en alguns països hi ha la tradició de menjar greix de porc o llard, o bé sagí, en una torrada. A Catalunya (el meu avi , a pagès encara ho feia, i s’ hi posava sucre). A Eivissa és el greix vermell, de fer bullir els embotits, i a Andalusia la Manteca colorà. Andalusia també hi trobem la zurrapa, de llom o altres restes de porc esfilagarsades i amb llard. Recorden les rillettes franceses, però són més greixoses. També fan zurrapas de sobresada i zurrapas de hígado. A Hongria, com a Catalunya, el greix es menja untat en una torrada- Zsiroskenyér-, com vaig poder comprovar in situ.