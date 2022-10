SALMORRETA, SALMORRA

SALMORRETA

Una senzilla però exquisida salsa valenciana, que sol acompanyar -i hi ha qui ho prefereix a l’ allioli- els peixos de l’ Arròs a banda i, a les comarques del sud d’ Alacant,el peix de l’ arròs fet al calder. També hi ha qui l’ inclou al guisat, com a salsa o base per a cuinar l’ arròs,particularment el fet a banda; en aquest cas, naturalment, es cou. A vegades du nyora, i també es fa a Eivissa.

Ingredients

1 tomàquet

2 o 3 grans d’ all

1 ramet de julivert

sal

oli

vinagre

Elaboració

Escaliveu el tomàquet o feu-lo torrar a la planxa. Traieu-ne la pela i les llavors. En un morter piqueu un pols de sal, els alls, el julivert i el tomàquet; afegiu-hi un raget de vinagre, remenant-ho bé.Aboqueu aquesta salsa damunt del peix bullit o acompanyeu-lo dins el morter en un una salsera.

Notes

N’ hi ha diverses variants. Es pot prescindir del tomàquet, posar-l’hi cru, afegir-hi un pols de pebre vermell,o de pebre negre,unes nyores o bé prescindir d el’ oli.

A Eivissa hi ha una salsa similar, que també serveix per al peix bullit o torrat, feta amb all i julivert picat, pebre vermell, oli i suc de llimona.

Aquestes salses és excel.lent amb el peix d’ escata i de tall:corball, orada, reig, sarg, etc.