Pròleg dePepa Úbeda per a un llibre meu (69 maneres de fer-ho)

(pròleg per a Jaume Fàbrega)
UN PERFUM LLEUGERAMENT CANALLA
El primer cop que la seva imatge se’m presentà no va ser, certament, en menjar-me una magdalena, sinó en sacsejar-me per atzar els narius el perfum que ell solia emprar. Perquè, qui no ha constatat que l’espectre d’un perfum al fons d’una capsa, en el secret d’un flascó o entre els llençols d’una calaixera, pot atiar un seguit de records, tocar-nos la part més dedins i arribar a excitar-nos tan intensament com si fos la primera vegada? Per molt ambigu o tèrbol –o precisament per això– que sigui un perfum, les nostres històries sempre tenen una aroma que ens les reintegra vives i presents. I és que el sentit de l’olfacte està íntimament relacionat amb el sexe, reclam i agulló alhora.
El segon cop fou quan vaig sentir l’expressió “olor de femella” al Don Giovanni més innovador que mai no ha passat pel Liceu. En el meu cas, però, caldria parlar amb més propietat d’“olor de mascle”… Hi reaparegué immediatament al meu davant un tebi vespre de tardor que creia oblidat: sota un sol insistent i a l’ombra d’un arbre notable carregat de pomes gairebé perfectes, jeia sobre la gespa d’un camp encalmat a la vora d’una riba feliç amb Jacme, tot respirant l’aroma càlida del seu sexe…
Aquell va ser un dia excepcional i feliç per a mi. L’editor m’acabava de comunicar que m’havia estat concedit el premi Gourmand World Cookbook Awards –guardó al millor llibre de cuina del món dins la seva categoria– per la meva obra La cuina del país dels càtars. La festa i altres esdevinences relacionades amb el lliurament del premi tindrien lloc a Peirigús1, ciutat del Perigord, gran regió d’Occitània i França. I el meu llibre, precisament, tenia a veure amb la cuina occitana antiga i moderna.
A banda del prestigi del premi, hi havia per a mi un altre esperó: gaudir dels bons menjars de la comarca que serien servits als presents i la visita a aquella noble i elegant regió. Així que ni em va caldre pensar-m’ho.
Encara tinc un record prou nítid de com es va desenvolupar l’acte. Enmig de la cerimoniosa solemnitat tradicional dels francesos i
1Périgueux, en francès
davant gairebé tots els escriptors gastronòmics del món –alguns d’ells, els millors–, en dir el meu nom, vaig haver de pujar a l’estrada per fer unes paraules d’agraïment i dir alguns mots sobre l’exemplar premiat.
De pèls a la llengua no en tinc ara, que ja sóc gran, però tampoc en vaig tenir llavors, quan era més jove. Suposo que és perquè sóc un provocador a qui agrada buscar les pessigolles i que, doncs, fa ús de tant en tant d’alguna boutade. Així que esbalaïda restà la concurrència en dedicar-li el llibre a José Bover –revolucionari combatent a favor dels productes de proximitat i fervorós “antimcdònalds”– i fer el meu parlament en català, occità i francès. Fins llavors ningú no havia parlat en occità –la llengua del país– ni ho faria ja ningú al llarg de la vetllada.
Quan vaig tornar a la meva taula, on hi havia un grup de suecs extremadament educats que, en venir a seure, se m’havien acostat i m’havien saludat amb una reverència, ara estaven que tronaven. Tanmateix, de cop i volta, s’hi va palplantar amb decisió un home molt guapo procedent d’una taula veïna. Devia tenir uns quaranta anys i lluïa un vigorós bigoti –una de les meves temptacions irrenunciables– negre atzabeja empolsat amb sal i pebre que el feia força atractiu. Per a grata sorpresa meva, em va fer dos petons –un a cada galta–, costum francès de salutació que en absolut rebutjo. Als escandinaus, que, com tothom sap, són uns llepafils si algú se’ls hi apropa massa i gosa tocar-los, degueren quedar horroritzats. I dic “degueren” perquè jo estava massa pendent del meu atractiu admirador per a foteses nòrdiques.
–Mossu, mercè plan d’haver parlat en la meva lenga…2
Un escandinau va cedir amablement el seu lloc i vam poder així parlar amb tranquil·litat. Em va dir que era cuiner i propietari del restaurant “La truffe”, a Perigús mateix, la capital mundial de la tòfona. M’hi va convidar a dinar l’endemà i vaig acceptar de gust. Qui hagués gosat dir que no? Després, vaig saber que, a més de ben plantat, era un cuiner de nomenada a qui li havien encomanat un àpat a base de tòfones per als Premis.
Com que els parlaments continuaven, vam quedar que ja tindríem temps de petar la xerrada al dia següent. A més a més, ja li vaig assegurar que havia decidit estar-me uns dies en aquella terra seua que tant m’estimava.
2Gràcies, senyor, per haver parlat en la meva llengua…
Aquella mateixa nit vaig saber el seu nom, Jacme Dalmàs. El llampec al meu cervell va ser instantani i els pensaments començaren a
creuar-se’m d’una banda a l’altra. I és que el meu pare, fugint de la guerra, s’havia refugiat a França i ens contà que havia estat acollit per un tal Jaume Dalmau. I si, per atzar, aquest Jacme Dalmàs tingués alguna cosa a veure amb aquell Jaume Dalmau?
L’endemà, el meu nou amic em va servir al seu restaurant un steak tàrtar amb tòfona sublim. Mai no n’havia menjat cap com aquell ni crec que torni a menjar-ne un ni tan sols de semblant.
Aquella nit, a casa seva ja, li vaig preguntar si havia sentit parlar d’un refugiat català de la guerra anomenat Pere Fàbrega a qui un tal Jaume Dalmau, de la mateixa regió que ell, havia acollit; i, sí, en sabia. Aquest Jacme que tenia al meu davant i de qui ja m’havia enamorat era, sorprenentment, fill d’aquell Jaume. I és que el meu pare havia catalanitzat el nom i el cognom d’aquell home generós que l’havia ajudat.
La història que em va contar el qui acabava de convertir-se en el meu amant em va fer estimar-lo encara més. I també a tota la seva família.
“Aquella tardor era tan freda i humida que ni la llenya ni el carbó l’escalfaven. A casa dels avis no es patia –ni es va patir– la fam que li arribaria a França amb la Segona Guerra Mundial, sobretot a les ciutats grans del nord. Sí que sabien, però, de la que passàveu vosaltres, encara que era com si tot allò no ens hi anés, als francesos.
Aquell dia d’octubre, a fosques ja i quan tothom era a taula sopant, la meva família i el veïnat van sentir l’arribada d’uns camions que aparcaren a l’altra banda de la carretera, en una discreta clariana. No trigaren a veure ombres i corredisses que s’hi apropaven. Sospitaven que alguna cosa devíeu tenir a veure vosaltres, ja que hi havia molts fugits de l’altra banda dels Pirineus i la policia tenia ordres de retornar-los vulgues no vulgues a casa seva. El meu pare es va aixecar de la cadira i va desaparèixer sense dir res.
De sobte, una colla de gendarmes hi va aparèixer i va començar a tallar carrers, a fer sortir-hi la gent i a entrar casa rere casa buscant els propietaris d’ombres i corredisses. N’arribaren fins a les golfes.
–Fora! Fora!– escridassaven sense consideració ni respecte.
Alguns dels veïns, amb les presses, havien oblidat abrics i caçadores i els més petits s’apropaven als grans per escalfar-se perquè cada cop feia més fred. El nostre carrer ja anava ple i tothom parlava baix. Després de bona cosa de temps i d’haver trobat tan sols un grapat de desgraciats, plegaren i les famílies van poder tornar a casa.
Al cap d’una estona, amb pares i fills novament a taula i en un silenci total, van sentir de sobte un plor que semblava procedir de la cuina. Al principi, els semblà el somic d’un nen; després, el d’algú més gran. L’avi es va aixecar i va fer via cap a la cuina, en un cantó de la qual hi havia una llosa quadrada gran i feixuga que amagava a sota un celler que ell mateix havia construït. No tardà a tornar on eren muller i fills amb un noi molt jove. El xicot s’aturà al mig la sala amb el cap cot. La meva àvia s’hi aixecà, s’hi apropà, li passà el braç pels muscles, li preguntà alguna cosa que ningú no va sentir i el dugué a taula, on va seure al costat del meu pare. No li va dir res; tan sols li allargà una tovallola, una forquilla i un ganivet, un vas i un plat ple de sopa calenta.
Aquell noi acabat de sortir de l’adolescència, aquell noi que tenia fam, era el teu pare, Jaume. I el meu pare era l’altre noi que l’havia amagat al celler.”
Al costat d’aquella història hi ha també el record d’una imatge que sempre he trobat bellíssima: mentre jaiem tots dos plegats, em desperta el so de les aus a la matinada; observo Jacme dormint i aparto el llençol a un costat. Les seves esplèndides natges es multipliquen als miralls de l’armari. El dia ha començat a relluir, encara dubtós, per la cambra, esbargint-ne la llum per tot, com un halo, mentre el seu cos rotund hi esbargeix un perfum lleugerament canalla.
Pepa Úbeda
(narració referent a l’ autor, Jaume Fàbrega, entre la ficció i la realitat)
