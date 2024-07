PASTÍS D’ AMETLLES I XOCOLATA O TORTADA

PASTIS D’AMETLLES I XOCOLATA

Un superb pastís, fet a base d’ un suau pa de pessic.

El pastís de base és la tortada o pastís d’ ametlles, que trobem al País Valencìà- Tortadda, Torta d’ Elx…-, a les Balears i a Catalunya- tortada de Banyoles, Olot, etc.- Són parents de la tarta d’ amêndoa portuguesa o de la Tarta de Santiago, datada del 1838. A La cuinera Catalana (vers 1830) hi apareix el Bescuyt reial, que vé a ser el mateix. Els jueus catalans també fien aquesta mena de pastissos.

Ingredients

Pa de pessic:3 ous,1/2 got de sucre fi

un pessic de vainilla,1/2 got de farina passada pel sedàs,

mantega i farina per al motlle.

Farcit i decoració:Crema de xocolata:70 g de xocolata en pastilla o cacau,1 rovell d’ ou

1/2 culleradeta de vainilla en pols,100 g de mantega

sucre glaç al gust,midó segons necessitat.Varis:ametlles torrades, en la quantitat que admeti

Elaboració

Pa de pessic: deixateu els rovells dels ous amb el sucre i la vainilla fins que quedin ben esponjats i llavors hi afegiu la farina i les tres clares batudes a punt fort. Aboqueu aquest preparat en un motlle rodó prèviament untat amb mantega i empolsat amb farina. Feu-ho coure a forn moderat de 30 a 35 minuts. Un cop llest bolqueu-ho sobre la reixeta per tal que es refredi.Crema de xocolata:en un cassó al bany maria feu estovar la xocolata si és de pastilla o poseu-hi directament el cacau, i hi afegiu el rovell d’ ou, la vainilla i a continuació la mantega i el sucre, barrejant amb suavitat tots els ingredients. No s’ha d’esperar en l’ ús d’ aquesta crema, ja que es qualla de seguida.

Farcit i decoració:Talleu el bescuit al través en dues parts, unteu-les pel seu interior amb la crema de xocolata i ajunteu-les tornant el bescuit a la seva primitiva forma. Cobriu-lo arreu, per sobre i els costats, amb una capa de crema de xocolata, tot distribuint-la amb l’ ajut d’ un ganivet. Reserveu una mica de crema per a la decoració afegint-hi el midó suficient a fi que tingui més consistència i introduïu-ho una mica a la nevera per tal que s’ endureixi una mica. Tot seguit ho posareu a la mànega de broquet arrissat i formareu unes rosasses per a adornar la superfície del pastís. Amb les ametlles torrades i mòltes empolsareu tot el lateral.

Notes

Podeu canviar la decoració. Avellanes, pinyons, fruita confitada, etc., a l´estil del País Valencià.