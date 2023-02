PAELLA CATALANA

L’ arròs a la cassola és indubtable que s’ ha creuat amb l’ arròs a la valenciana, resultant una mena de popularísisma “paella”. Però aquesta paella que es fa a Catalunya- així com a les Balears, tant per la tècnica d’ execució, els ingredients i l´acabat (des de l´eixutesa de l’ arròs (més moll en la paella catalana), passant pel color (que en aquesta paella no és mai groc, sinó marronós o fosc) és força diferent de la paella valenciana. Aquesta Paella- paraula que en català vol dir “paella”- és molt corrent a la Costa Brava, tant a les cases com als restaurants, i té més ingredients que la Paella valenciana estricta (que només té pollastre i mongetes). Es va començar a difondre a la costa vers eslas ansy 50 i 60, quan alguns pescadors es van posar a fer paelles monumentals, que demanaven els turistes.

Ingredients

200 g de costella de porc

200 g de menuts i puntes de pollastre (ales, carcanada, etc.)

1 sépia mitjana (uns 200 g)

4 escamarlans,

8 gambes,

12 musclos,

400 g d’arròs bomba (o 4 tasses)

1 ceba de Figueres mitjana

1 pebrot verd petit(opcional)

3 tomàquets mitjans

3 alls

1 grapat de pèsols (uns 100 g) oli,sal,safrà (opcional)

aigua o brou de peix (2 tasses d’ aigua per 1 d’ arròs)

Elaboració

Poseu una paella per arròs al foc amb un cul d’ oli. Sofregiu-hi les trossets de costelló i el pollastre, tot tallat petit i salat, a continuació feu sofregir la sèpia, tallada a petis talls, així com les gambes i els escamarlans. Reserveu-ho. En el mateix oli sofregiu-hi la ceba tallada ben fina i el pebrot (si n’ hi poseu) tallat a petits daus ; hi afegiu els alls picats, i de seguida que siguin rossos, el julivert. Quan sigui d’ un color fosc, però no cremat, hi afegiu i el tomàquet pelat, sense llavors i picat. Ho deixeu coure com una confitura: per fer aquest sofregit necessiteu ben bé una mitja hora. Tireu-hi la sèpia, la resta de peix o marisc i les carns o menuts que havíeu guardat; hi fareu donar uns tombs. Tireu-hi l’arròs, remenant-ho a foc alt. Hi tireu els musclos, prèviament rascats i rentats. Ho mulleu amb el brou o l’ aigua bullent, procurant que no deixi de bullir mantenint el foc roent uns 8 minuts per a , seguidament, anar-lo baixant.Feu-ho coure uns 12 o 15 minuts ben justos (depèn de l’ arròs i de l’ aigua).No us oblideu del safrà i la sal i, fins i tot, d’ una picada d’all i julivert.

Notes

Hi ha qui deixa reposar una mica l’ arròs, però mirant que no es covi.

A vegades es fa amb pollastre o conill, però combinat amb el marisc,

Altres ingredients possibles són: galeres, llagostins, tellerines o rossellones, anelles de calamars,; conill (que fa l´arròs molt bo);salsitxes; carxofes; pebrot vermell (en aquest cas s’ hi pot afegir escalivat, per decorar).

Aquest arròs es pot fer només de peix; en aquest cas pot ser convenient fer-hi servir un brou o fumet. Igualment, les versions “de muntanya” no porten peix. Pot tenir altres ingredients: salsitxes,colomí, bolets, etc.

A diferència de l’ arròs a la cassola, se sol decorar amb uns talls de llimona.

Si voleu fer el tradicional arròs a la cassola, poseu-ho doble quantitat d’ aigua i elaboreu-lo en una cassola de terrissa o alumini de fosa.