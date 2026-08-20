PA DE PESSIC
“A l’hora de les postres, al dinar, apareixen a la taula una gran plata de crema cremada i un pa de pessic deliciós, flonjo, daurat, amb un polsim de sucre ingràvid…” (Josep Pla, El Quadern Gris)
El pa de pessic es feia a tot Catalunya, ja que és una elaboració bàsica de la pastisseria- pot servir de base de pastes com la sara, el Sant Marc o Massini, els braços de gitano (en forma de planxa), que també es fan a la Catalunya Nord. Era molt corrent a Arbúcies, Girona, Banyoles i altres llocs. El pa de pessic, bescuit (com es diu al País Valencià i a altres llocs) o pa d’en Pou (com s’anomena a Mallorca) és un tipus de coca de pasta fina, lleugera i esponjosa, feta de farina, ous, sucre i amb freqüència llevat o rent. Moltes vegades es perfuma amb ratlladura de llimona o de taronja, i de vegades amb una mica de canyella o d’algun licor. S’anomena sovint genovesa al bescuit bàsic que només conté ous, sucre i farina (per cada 100g de farina conté 4 ous i 100g de sucre) i és la base de molts pastissos farcits.La seva lleugeresa i esponjositat es deu precisament al fet de no contenir greixos, a part dels provinents de l’ou. No és sec perquè aquesta característica depèn de la cocció S’associa amb l’esmorzar i el berenar, tot i que pot servir de base per a pastissos d’aniversari, nupcials, sobretot al País Velncià etc. S’acostuma a empolvorar pel damunt amb sucre fi, però en versions més de festa se’l pot cobrir amb crema, nata, rovell d’ou cremat, trufa, etc. També es pot partir per la meitat i farcir-lo amb melmelada, figat o crema, per exemple.
Se’n poden fer versions diferents si es perfuma la massa amb algun ingredient, com fruita seca o fruita confitada, cítrics, iogurt…
Una altra elaboración básica és la tortada. Sol ser de farina d’ ametlles. És típica a Banyoles, Olots, etc. Al País Valencià pot ser un nom genèric de pastís.
Però, sens dubte, el pa de pessic més famós era el de Vic. S`elaborava, especialment, en una confiteria situada al carrer dels Argenters de Vic i anomenada “Can Català”. La marca del pa de pessic era “Kikirikick-.El logotip és una gallina d’estil modernista amb els seus ous (ingredient bàsic del pa de pessic). L’eslògan que en feien servir per la venda era “Kikirikick! A Vic per El Pa de Pessic és un pastís elaborat amb ous, farina, sucre, midó i essència o pell de llimona (o altres espècies que han anat variant amb els anys). La seva textura és esponjosa, tot i no portar llevat. El seu gust és dolç. És un dels dolços més tradicionals de la pastisseria catalana. El seu nom podria derivar de la forma en què es pot menjar a pessics. A Mallorca té el seu paral.lel amb el congret o el pa d’ en Pou i al País Valencià amb el bescuit.
La paraula Pa de pessic, a l’haver passat a ser un nom genèric, s’utilitza per expressar diferents pastissos semblants al Pa de Pessic com podria ser la tortada (de Banyoles, Olot, etc.), si bé, en general, es fa amb farina d’ ametlla; al País Valencià és un nom genèric per a pastís que moltes persones en diuen Pa de Pessic. Equival, més o menys, al bizcocho espanyol, biscuit o pain de savoie francès, a pandispangna italià, al Pan d’ Espanya dels sefardites d’ Istanbul- també l`’ anomenen pan esponyado- a sponge cake anglès, o el Biskuitkuchen (alemany) i el pâo de ló portuguès, Russischetorte a Rússia. El Bescuit de Savoia encara és corrent a les poblacions Yenne i Chambéry. Anys més tard, Franços Massialot (Limoges 1660- París 1733), també cuiner de la cort dels Borbons, va escriure diversos llibres sobre gastronomia, que utilitzarien els cuiners posteriors. Un dels seus llibres, La cuisine royale et burgeoisese parla del Bescuit de Savoia amb una recepta ja molt més perfeccionada, perfumada amb llimona, canyella o flor de taronger i enfarinada amb sucre de llustre.A l’imperi dels Habsburg, al segle XIX, rebien influències de cultures veïnes, especialment d’Itàlia, França, Europa de l’Est i Rússia. La pastisseria vienesa en moltes de les seves bases utilitza el Bescuit de Savoia (Biskuitteig).
En ser dues elaboracions pastissos molt semblants i a l’anar les receptes juntes en més d’una llibreta de pastisser del s. XIX, el pa o pastís de Savoia i el pa de pessic fa suposar que el pa de pessic podria estar inspirat en el pastís de Savoia .El pastís de Savoia, segons la llegenda, data del segle XIV, a la cort del Compte de Savoia, Amadeu VI (anomenat també Compte Verd). Els orígens, segons la llegenda, es remunten a Chambéry, al 1358, com a conseqüència de la visita de Carles IV de Luxemburg, Emperador del Sacre Imperi Romà Germànic. La mare del comte Amadeu VI va encarregar al seu pastisser, Jean de Belleville, un pastís lleuger com una ploma, que donés gust a l’emperador de Luxemburg. Jean va fer el pastís que havia inventat Pierre de Yenne (fill bastard del compte) uns anys abans. Yenne és el nom del poble i encara avui els seus habitants el consideren el bressol d’aquesta recepta. Al s. XIV la Savoia formava part del Sacre Imperi Romà Germànic i en tenia el poder l’emperador Carles IV. El Comtat de Savoia estava situat a un lloc estratègic entre Itàlia i la resta d’Europa. No és d’estranyar, doncs, que un pastís nascut en aquesta zona, s’estengués per Europa. Tot i la llegenda, els primers testimonis escrits del pastís de Savoia daten de 1782 i pertanyen a la família Bourget, una nissaga de pastissers. Al 1919 Bourget es va vendre la pastisseria i, amb ella, la recepta “du véritable gâteau de Savoie”. El comprador, Louis Debauge, la va tenir fins al 1998. Ningú volia continuar el negoci i per aquest motiu el va vendre al seu aprenent, Christophe Truffet. Truffet és qui actualment ven el pastís, mantenint el secret de la recepta.. El que sí vam constatar és que fa la barreja a mà i la cou amb forn de llenya. Els motlles, ara ja d’acer inoxidable, tenen forma de muralla, i segons diu, “els fan expressament per ell”. A Banyoles, en un episodi similar, el confiter Boadella- que regentava la confiteria del mateix nom- volia traspassar la seva recepta de la Tortada de Banyoles, però aquí no vam tenir sort. Els motlles del pastisser Truffet ara ja d’acer inoxidable, tenen forma de muralla, i segons diu, “els fan expressament per ell”. Els motlles de la Tortada de de Bayoles d’ origen francès tenien forma de corona ondulada. Els sefardites l’ anomenen Pan de Espanya, com a Itàlia.
La pastisseria d’Arbúcies anomenada La Piconaire reclama l´invent del pa de pessic. Aquesta pastisseria va ser fundada per Ramon Ginesta i Bosch a l’any 1865. I encara funciona.
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