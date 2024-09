Pa banyat, el gran entrepà provençal

PA BANYAT

Amb tomàquet, oli d’ oliva i pa neix aquesta gustosa preparació dels pagesos de Provença i, especialment, de la zona d el’ antic comtat de Niça. Originàriament només es feia amb pa,tomàquet i oli- com un pa amb tomàquet “desestructurat”, podríem dir- però es va anar enriquint. S’ assembla a la panzanella italiana. Actualment, el podem considerar un àpat complet a peu de carrer o de platja, a l’estil del hobz biz zeijt de Malta (pa amb oli o pa amb toma`qauet, similar al nostre). En occità, “pan banhat” (escrit en francès “pan bagnat”) vol dir, simplement, “pa banyat”. Leopoldo Pomés ho escriu, creient que és un plat francès en sentit estricte, amb la grafia “pain bagna” (?), que és errònia. Els francesos ho escriuen Pan Bagnat (grafia bàrbara); en correcte occità és Pan banhat.

Segons la Comuna Lliure del Pan Banhat de Niça ha de tenir 12 ingredients, incloent 1 ou dur.

Ingredients

1 panet, tomàquets d’ estiu, cebes de Figueres (o, millor, cebes tendres, i, al gust, carxofes, pebrot verd, troncs d’ api, cogombre, fonoll, raves, olives negres sense pinyol, anxoves de l’ escala, tonyina o ventresca, oli- un bon raig, fent que el pa quedi ben banyat-,sal.

Elaboració

Migpartiu el panet. Traieu-ne una mica de molla, suqueu-lo amb tomàquet, aprofitant les restes de tomàquet (i posant-hi més, si es vol), i posant la resta d’ ingredients picats petits (les carxofes tallades a làmines mil.limètriques). Amaniu-ho amb sal i oli. Tanqueu el panet.

Notes

Es corrent afegir-hi un all ben picat ( o fregar-hi el pa) cerfull, alfàbrega, pebre negre, herbes d’ amanida variades (mesclum, en occità), ous durs, faves tendres (favetas, en occità); les cebes tendres petites són cebetas. Les carxofes solen ser morades, dites violet a França.Segons Pomés, d’acord una recepta reportada de Xavier Domingo, aquest pa banyat es pot fer en papillota, al forn. De totes maneres no he vist mai aquesta recepta a Niça.