MAR I MUNTANYA DE CONILL, LLAGOSTA I POLLASTRE

MAR I MUNTANYA DE POLLASTRE, CONILL I LLAGOSTINS
Un dels clàssics rostits de Festa Major, que trobem a les comarques de Girona que, amb l’ afegit de marisc, és converteix en un dels populars “mar i muntanya”.
Ingredients
1 pollastre (sense els menuts; pits, cuixes, etc.)
1 conill (sense els menuts; només cuixes, espatlles, etc,)
8 llagostins de bona mida
sal
pebre negre
1/2 canó de canyella
2 cabeces d’ alls
3 cebes petites
2 cullerades d’oli
1 copa de brandi
Elaboració
Poseu una cassola al foc amb l’oli i meitat. Quan sigui calent, sempre a foc no gaire alt, feu-hi enrossir els talls de carn, més aviat grossos (quarts); saleu-los i empebreu-los. Afegiu-hi les cabeces d’ alls, només traient-la la primera pell, així com de les cebes (si són grosses tallades a quarts) i la canyella. Tireu-hi el brandi. Un cop reduït, tapeu la cassola i feu-ho rostir a foc molt dolç, almenys una bona hora; com més millor. Si cal, aneu-hi afegint una mica d’ aigua calenta o brou. Una 10 minuts abans de treure-ho del foc hi afegiu els llagostins, salats i empebrats, ho tapeu i ho acabeu de deixar coure uns 7 minuts.
Notes
Podeu canviar els llagostins per gambes o escamarlans, i fins i tot per llagosta, adeqüant els temps de cocció. També hi podeu afegir vi ranci.
