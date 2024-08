MANDONGUILLES, DE CATALUNYA A ALGÈRIA

MANDONGUILLES AMB PÈSOLS

Un plat molt popular a Catalunya i d’ èxit sempre assegurat, tant entre petits com grans. A les comarques de Girona sen diuen pilotilles, a la Catalunya Nord boles de picolat, a les Balears pilotes i al País Valencià tarongetes, fassedures (farcidures) pilotes, etc. Es troba a toa la Mediterr`nia: n’ he menjat a Turquia, Grècia, el Magrib…A Algèria també les fa amb pèsols. En aquests països es fan de xai o de vedella.

Ingredients

½ kg de carn magra de porc

½ kg de carn magra de vedella

150 g de cansalada grassa

2 ous

oli

2 cebes mitjanes

4 tomàquets,3 alls

julivert

50 g de pa ratllat

farina

½ kg de pèsols

picada: 2 alls, 1 carquinyoli o ametllat, 40 g d’ ametlles o avellanes,uns brins de safrà, ½ copa de vi ranci

sal

Elaboració

Piqueu bé la carn de porc, la de vedella i la cansalada. Poseu-la en un bol i afegiu-hi els ous, el pa ratllat, l’all i el julivert ben picats amb un ganivet o una mitja lluna. Assaoneu-ho amb sal i pebre, barregeu-ho bé i feu unes boles o mandonguilles, de la grandària d’ un albercoc,que enfarinareu.Poseu una paella al foc amb oli abundant. Quan sigui calent, fregiu-hi les mandonguilles. Un cop rosses passeu-les a una altra cassola, després de posar-les sobre paper absorbent.Amb el mateix oli de la paella, feu un sofregit amb la ceba, tallada molt fina, i el tomàquet,sense peles ni llavors i una mica d’ all i julivert, si voleu. picolat. Tireu-hi el vi i deixeu reduir. Mulleu-ho amb l’aigua i deixeu-ho coure uns minuts.Banyeu amb aquesta salsa les mandonguilles. Afegiu-hi els pèsols bullits i una picada feta amb el safrà, les ametlles i els carquinyolis.Saleu i deixeu-ho coure lentament fins a la cocció durant una mitja hora o més.

Notes

Podeu variar la picada: pinyons, pa fregit, julivert, etc.. Al farcit s’ hi pot posar una mica de canyella, una idea excel.lent.

A Mallorca també es fan només amb carn de porc.

Es fan només amb salsa i també amb salsa de tomàquet i combinades amb sèpia, xai, pollastre,etc.