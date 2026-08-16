LLIBRES DE JAUME FÀBREGA

LLIBRES PUBLICATS PER JAUME FÀBREGA
1.Fidel Aguilar (Girona, 1972)
2.Xicu Cabanyes, escultures a cel obert (Banyoles,1981)
3.La cuina gironina (Barcelona, Laia, 1986).Descatalogat
4.Cuina de l’ Empordà i la Costa Brava (Barcelona, La Magrana, 1990, 1995)
5.La cuina de l’ Empordanet. La picada (Palafrugell, Ed. Baix Empordà, 1991).Descatalogat
6.La cuina de Cadaqués (Barcelona,Empúries, 1992)
7.El Pla de l’ Estany (Barcelona, Dissenys Culturals, 1993)
8.La cuina de Menorca, amb Carme Puigvert (La Magrana, 1995). Traduïda a l’ anglès i l’ espanyol).Descatalogat
9,10,11, 13, 13,14,15, 16, 17 La cuina catalana (Barcelona, La Magrana- ed. 92,1995. Noves edicions: L’ Isard-Enciclopèdia Catalana. Obra en 9 volums), Exhaurit.
18. El llibre del porc. Guia dels embotits i pernils (Barcelona,La Magrana, 1996).Descatalogat
19. El llibre del peix (Barcelona, La Magrana, 1996).Descatalogat
20.Del Neanderthal a l´eructe de la Coca-Cola(Lleida, Pagès Editors). Premi d’ Assaig Sant Miquel d’ Engolasters.
21. La cuina de Josep Pla. A taula amb l’autor de El que hem menjat (Barcelona, La Magrana, 1997).Descatalogat
22, 23, 24 La cuina mediterrània (L’ Isard-Enciclopèdia Catalana, 1998. 3 volums). Traduïda a l’espanyol. Gourmand World Cookbook Awards, Périgueux 2000,”Premi Mundial al millor llibre de cuina mediterrània”.
25. Nació i deglució. Fílies i fòbies de la cultura del gust (Lleida, Pagès Editors, 1997). Finalista del Premi d’ Assaig Josep Vallverdú)
26.Cuina catalana a l’ abast (Barcelona, La Magrana, 1997).Descatalogat
27. Traditional Catalan Cooking (Barcelona, La Magrana, 1997). Traduïda a l’ alemany, Die Traditionelle Katalanische Küche i al francès, La cuisine Catalane. Descatalogat.
28. Xicu Cabanyes, bosc d’ escultures (Banyoles, 1999)
29. Els quatre elements i les arrels del menjar (Girona, Diputació de Girona, 1999)
30. La cuina de Mallorca (Barcelona, La Magrana, 1999). Gourmand World Cookbook Awards, Périgueux, 2000, “Premi Mundial per al millor llibre de cuina mediterrània en català”).Descatalogat
31. La cultura del gust als Països Catalans (Tarragona, El Mèdol, 2000)
32. La cuina medieval. A taula amb Francesc Eiximenis (Girona, Ajuntament de Girona/Institut d’ estudis Gironins, 2000)
33.El llibre de la ratafia. Ratafies i licors d’ herbes de tot el món (Valls, Ed. Cossetània, 2001). Gourmand World Coobook Awards, Périgueux, 2001.
34.Pa amb tomàquet.Les receptes més senzilles i saboroses de la Mediterrània (Valls, Cossetània Edicions,2002)
35.El gust d’ un poble. Els plats més famosos de la cuina catalana (Valls, Cossetània Edicions,2002)
36.La cuina del país dels càtars. Cultura i plats d’ Occitània, de Gascunya a Provença (Valls, Cossetània Edicions,2003)
37.Memòries del gust. La cuina familiar al Pla de l´Estany (Girona, CGC Edicions, 2003)
38.Dalícies. A taula amb Salvador Dalí (Valls, Cossetània Edicions,2004). Traducció a l´espanyol Dalícias. A la mesa con Salvador Dalí, Barcelona, Austral Media, 2004)
39.Història i teoria del suquet (Palamós,Càtedra d’ Estudis Marítims, Universitat de Girona-Ajuntament de Palamós, 2004)
40.La cuina surrealista. Dalicatessen de Salvador Dalí (Lleida, Pagès Editors,2004)
41, 42, 43. La cuina del món, vol. I Àsia, 2004, vol II Europa i Àfrica, 2004, vol III, Amèrica i Oceania, 2005 (Barcelona,L´Isard- Enciclopèdia Catalana).Exhaurit.
44.Menjant amb amics i coneguts (Barcelona, Pòrtic, 2004)
45.Els postres i pastissos de l’ àvia (Valls, Cossetània Edicions,2005)
46.Fogons calents (Barcelona, Llibres de l´Índex, 2005)
47.El gran llibre de la cuina de les àvies (Barcelona, RBA-La Magrana, 2005)
48.La cuina del peix. Del lluç arrebossat a la caldereta de llagosta (Barcelona, Mina,2006)
49.Gastronomia de Mallorca (Pollença, El Gall Editor, 2006)
50.Catalunya per sucar-hi pa (Barcelona, Dux Editorial, 2006)
51,52,53,54.La cuina. Gastronomia tradicional sana (4 vol.,Barcelona, Mediterrània Edicions Culturals, 2006-2007).
55.Manual de gastronomia. Indicacions pràctiques per al gurmet (Valls, 56.Cossetània Edicions, 2006)
57.La cuina de Llançà. Del mas al mar. Ajuntament de Llançà, 2008
58.La cuina del Pirineu català (amb Eliane Thibaut Comelade, Valls, Cossetània Edicions, 2009).
59.Cuina monàstica. Les receptes dels nostres monestirs (Barcelona, Editorial Mediterrània, 2013).
60.L’ essència de la cuina catalana (Barcelona, Comanegra, 2013.Pròleg de Joan Roca)
61.La cuina marinera de la Costa Brava. Receptes tradicionals dels pescadors (Sant Vicenç de Castellet, Farell, 2013)
62.100 plats indispensables de la cuina catalana. De la cuina de les àvies als germans Roca (Valls, Cossetània, 2013)
63.La cuina de pagès. Receptes tradicionals del món rural (Sant Vicenç de Castellet, Farell, 2014).
64. La cuina del 1714. Història i receptes (Barcelona, Viena Edicions, 2014.Pròleg de Jaume Sobrequés i Callicó)
65. Ratafies (Valls, Cossetània, 2015)
66. La cuina modernista. Obrers, menestrals, burgesos i indians (Barcelona, Viena Edicions, 2015.Pròleg de Daniel Giralt-Miracle).
67.La cuina dels pastors (Sant Vicenç de Castellet, Farell, 2016. Pròleg d’ Eudald Carbonell)
68. La cuina medieval i renaixentista. Moros, jueus i cristians (Barcelona, Viena Edicions, 2016, Pròleg de Joaquim Nadal)
69.El llibre de la llonganissa (Girona, Curbet Edicions, 2016. Pròlegs de Xavier Albertí i Josep M. Bosch)
70. La cuina antiga. Ibers, grecs i romans (Barcelona, Viena Edicions, 2017. Pròlegs d’ Eudald Carbonell, Enriqueta Pons, Marta Santos i Mario Zuchitello)
71.La cuina més exquisida de la Costa Brava. Els tapers (Sant Vicenç de Castellet, Farell), 1918. Pròleg de Jordi Arbonés, “Nif”)
72. (amb Enric Herce), l’ Odissea culinària. Viatges per la gastronomia de la Mediterrània. Barcelona, Viena Edicions, 2018)
73.Les truites de la iaia de Can Roca (Girona, MMV Edicions, 2018).
74. Cuina i cultura del gust al País Valencià. El patrimoni culinari (Alacant, Universitat d’ Alacant, 2019)
75. La cuina tradicional (Homenatge a Josep Pla), Barcelona, Acadèmia Catalana de Gastronomia, Associació de Bibliòfils de Barcelona, Edicions de l’ Eixample 2019).
76. La cuina de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, (Barcelona, Viena Editors, 1920). Descatalogat.
77. Menjars i memòries del gust. Les arrels de la cuina valenciana (Benicarló, Onada). Premi Internacional Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló.
78. Cap i pota. El gran llibre dels menuts (Valls, Cossetània Edicions, 2020).Descatalogat
79.100 refranys sobre el menjar i el beure (Valls, Cossetània, 2021)
80.El bacallà. Receptes, consells i història (Farell, Sant Vicenç de Castellet,1921). Amb pròleg de Fermí Puig.
81.La cuina d’ Eivissa i Formentera (El Gall Editor, Palma, 2021)
82.La cuina de la Costa Daurada i la Ruta del Cister (Barcelona, Viena Edicions)
83.La cuina d’ Eivissa i Formentera (Palma, El Gall Editor, , 2021)
84.Cuina catalana tradicional amb terrissa. Cassoles i Olles (Sant Vicenç de Castellet, Farell, 2022). Amb pròleg de Martí Boada.
85. La cuina del barroc en temps del Rector de Vallfogona (Sant Vicenç de Castellet, Farell, 2023. Amb pròleg d’ Albert Rossich
86. Ranxos i xefles. El petit gran llibre de la cuina dels pescadors (Lladó, Úrsula Llibres, 2023)
87. 69 maneres de fer-ho (el Masnou, Neret,2024. Amb pròleg de Pepa Úbeda)
88.Conserves casolanes (Farell, Sant Vicenç de Castellet 1025). Amb pròleg d’ Ada Parellada
89.Esmorzars de forquilla (Úrsula Llibres, Lladó, 2024)
90. 100 receptes a la catalana. Un patrimoni culinari amb projecció universal (Cossetània, Valls, 2024). Amb pròleg d’ Ada Parellada
91.La Ratafia i licors d’ herbes dels Països Catalans (Efados, el Papiol 2024). Amb pròleg de Jordi Grau
92.La cuina de Lleida (Viena, Barcelona 2025).
93. La patata (Efados, el Papiol, 2025). Amb pròleg d’ Enric Herce
94.Els rostits. Cassola, forn i brasa (Efados, el Papiol, 2025)
95.Mar i muntanya. L´estil culinari més sorprenent d’ Europa (Úrsula llibres, Lladó, 2025). Amb pròleg d’ Abraham Simon.
96. Les postres casolanes. Les postres de cada dia i de les festes (Efados, el Papiol, 2026). Amb pròleg de Lluís Blanch.
97.Un parell d’ ous (Efados, el Papiol, 2026). Amb pròleg de Pep Nogué.
98. La cuina dels Pirineus, la Vall d’ Aran i Andorra (Úrsula Llibres, Lladó, 2026
99. L´escudella (Efados, el Papiol, 2026). Amb pròleg d’ Empar Moliner.
Ha col.laborat en nombroses obres col.lectives:
-L’ alimentació mediterrània. Generalitat de Catalunya, 1996.
-Països Catalans segle XXI. Identitat, societat i cultura. Resolucions i propostes del III Congrés de Cultura Catalana. 2000
-Països Catalans i normalització cultural. III Congrés de Cultura Catalana. Editorial Mediterrània, 2001.
-Conèixer les Illes Balears Balears. Mallorca, Editorial Moll, 2003.
-Calçasses, gallines i maricons. Edició de Josep Anton Fernández i Adrià Chavarria. Angle Editorial, 2003.
-Història del Carnaval de l´Escala. Diputació de Girona, 2003.
-Anthropologia pyrenaica. III Congrés Internacional Història dels Pirineus. 2004
-La pastisseria i la cuina de la garrofa, Fundació Alícia- Onada Edicions, 2011
-Larousse Vinos , Barcelona, Larousse 2013.
-El patrimoni de Catalunya. Enciclopèdia catalana, 2013.
-La salaó de peix a Empúries i l’ Escala. Del garum a l’ anxova. Diputació de Girona, 2014.
-El cançoner de Riudellots, Cassà, Editoria Gavarres, 2024.
-El gran llibre de la calçotada, Valls, Cossetània, 2026.
-La nueces en la cocina mediterrània.UAb/California Walnut Commission. s/d
Ha redactat llibres de cuiners prestigiosos com El gran llibre de la cuina catalana, de Josep Lladonosa i Giró o El Bulli. Els sabor del Mediterrani, de Ferran Adrià.
Igualment, ha presentat Ponències en diversos congressos del seu àmbit professional i ha escrit nombrosos pròlegs i textos per a portals digitals de la Generalitat de Catalunya.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!