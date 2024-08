LLEBRE QUE SALTA

LLEBRE ESTOFADA

La llebre es pot ofegar o estofar, guisar, rostir, fer amb cargols, castanyes, bolets. Simplement estofada és deliciosa. Una variant de muntanya és el civedt, però en aquest cas inclou la seva sang.

Ingredients

1 llebre

2 cebes petites

1 cabeça d’alls

manat d’herbes : orenga, llorer i canyella

llard

Una copa de vi ranci o conyac (o els dos alhora)

sal

pebre en gra

Elaboració

Cal preparar la llebre traient-ne el cap i les potes, escorxant-la, obrint-la pel llarg i netejant-la bé amb un drap, sense mullar-la. Així preparada, la pengeu durant 24 hores en un lloc fresc i airejat.

Poseu la llebre neta i feta a trossos en una olla amb les cebes , la cabeça d’alls, les herbes el llard, els grans de pebre i uns pols de sal; afegiu-hi el vi ranci i els conyac i cobriu-ho amb aigua.

Tapeu bé l’olla amb una paper d’estrassa i una tapadora, o bé amb un plat amb aigua, i deixeu-ho coure a poc a poc al costat del foc fins que sigui tova. Mentre cogui, sacsegeu-ho alguna vegada, amb compte. Tasteu el punt de sal. Ha de coure unes dues hores, si no és gaire vella.

Notes

Hi podeu afegir brou en compte d’ aigua, i més herbes o espècies com canyella, anís estrellat, sajolida,nou moscada, safrà, pela de taronja, ginebrons, etc. És important realitzar aquest ofegat en una olla (o cassola) de terrissa, i a foc ben dolç. Al final s’ hi poden posar cebetes, patates, pastanagues, etc. També es pot guisar amb vi negre, i afegir-hi xocolata amargant ratllada, com fan al Solsonès.