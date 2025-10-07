GULAIX (SOPA DE VEDELLA)
El goulash (nom passat a través del francès) és un famós estofat de vedella d’ origen hongarès, perfumat amb paprika (pebre vermell). Es popular en la cuina alemanya, txeca, romanesa, etc. i fins i tot es troba al nord d’ Itàlia i en la cuina francesa.
A Hongria aquest estofat rep també el nom de Porkölt, ja que el gulaix- en hongarès Gulyas- és una sopa (Gulyassuppe) normalment guarnida amb daus de patata i pasta.
Ingredients
800 g de carn de vedella per estofar, en cubs de 2×2 cm
llard o oli
1 ceba
1 gra d’ all
carvi o comí de prat
1 cullerada de pebre vermell
1 pebrot verd
1 tomàquet
1 copa de vi negre (o blanc)
sal
aigua
Elaboració
Peleu i ratlleu la ceba. Feu-la sofregir en una cassola amb el llard o l’ oli. Quan sigui transparent, afegiu-hi el pebre vermell i remeneu-ho bé. Afegiu-hi la carn.Afegiu-hi l’ all trinxat, sal i, si n’ hi poseu, el comí. Féu-hi donar uns tombs i afegiu-hi el vi negre, deixant-lo reduir. Tapeu la cassola i deixeu-ho coure a foc fluix fins que la carn sigui tendra (uns 45 minuts). A mitja cocció afegiu-hi el pebrot tallat a làmines i el tomàquet, sense llavors ni pela i fet a trossos. Caldrà afegir-hi una mica d’ aigua o brou, que just ha de cobrir el guisat, tot i que, si ho mengeu com a sopa, n’ hi heu de posar més. Abans de servir-ho, torneu-ho a tastar de sal.
Notes
Aquest estofat es pot guarnir amb patates (afegides a la cassola o fetes al vapor), pasta, etc. Es pot prescindir del pebrot. Quan es fa en forma de sopa no s’ hi sol posar patates.
Es pot substituir el tomàquet natural per doble concentrat.
