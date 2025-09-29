Farro amb llardons. Comença el temsp del farro

FARRO AMB LLARDONS
Una versió del farro , tal com s’ entén a la regió de Girona, o sigui, com a farina de blat de moro; el mot, amb un significat similar, el retrobem a d’ altres comarques. El mateix producte també és conegut amb el nom de farinetes (Berguedà, etc.).Però a Tarragona, Itàlia, etc., el nom de farro indica plats o productes diferents. A Tarragona és una és una mena d’ escudellsa, i a Itàlia, una mena de blat. El farro pertany a la família derls plats fets amb farina de blat demoro: milhas a Occitània, milles a la Catlunya Nord, Hariat de morisco a la Val d’ Aran, polenta a Itàlia, mamaliga a Romania, etc. A Girona els llardons també es diuen greixons.
Ingredients
1 l d’aigua o brou
sal
farro (farina de blat de moro)
1 grapat de llardons
Elaboració
Poseu una olla a bullir amb el brou o l’aigua. Quan comenci a bullir, hi tireu el farro, passat prèviament pel sedàs, i si convé fregant-lo amb les mans, a fi que no s’ agrumolli; no pareu de batre’l. Afegiu-hi sal i deixeu-lo coure una mitja hora. Uns minuts abans de treure’l del foc hi afegiu els llardons.
Notes
Els llardons casolans de les comarques de Girona-“greixons” o “greixots” són sense premsar o molt poc premsats; tenen, doncs, més substància que els corrents.
Aquest farro- Osona, Garrotxa etc-,també es pot fer amb brou-bufat, o sigui el caldo de bullir les botifarres. a la Garrotxa a vegades substitueixen els llardons per trossets d’ orella de porc, i en d’ altres llocs hi posen dauets de cansalada i de pa ben fregits i cruixents.
A aquesta crema o sopa hi escauen verdures com la col o la carbassa.
Hi ha dues classe de farro, el groc i el blanc. El groc és més gustós.
A la Vall de Buanya, al mes de febrer, fan una Fira del farro.
