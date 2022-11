Espigalls o brotons, delícia d’ hivern

VEDELLA AMB ESPIGALLS

Els espigalls, espigots, brotons, etc. són els brots tendres de les cols (i d’ altres plantes) a punt de florir. Es tracta d’ una efímera delicadesa, que encara es pot trobar a la Cerdanya, a Osona, al Penedès, el Garraf, per exemple a Vilanova i la Geltrú…Es mengen bullits, com una verdura d’ hivern, generalment amb cansalada, o bé guisats.

Ingredients

800 g de vedella per guisar (aproximadament)

2 cebes petites

1 tomàquet

2 o 3 grans d’all

farina

uns 500 g d’espigalls (o un manat)

pebre negre,sal

1 copeta de vi ranci , xerès sec o brandy (opcional)

Elaboració

Compreu la vedella tallada a bistecs , trossos o medallons, se sala i s’ empebra, s’ enfarina i es fa fregir en una cassola de terrissa amb oli.

Un cop fregida, aneu guardant la carn en un recipient i hi tireu per sobre la copeta de vi. A la mateixa cassola hi tireu la ceba ratllada; quan es torna rossa hi afegiu el tomàquet, reduït a puré, es remena i es fa coure uns minuts. A continuació hi tireu la carn i , si n’ hi poseu, el vi,i es fa coure, remenant-la, uns 3 minuts, a fi que el vi s’ evapori; hi afegiu aigua i continueu la cocció. Traieu els troncs més grossos dels espigots, deixant-los a trossos d’ uns tres dits, trencant-los amb els dits.

Afegiu els espigalls a la cassola i ho acabeu de coure amb poc foc. Proveu-ho de sal i pebre.

Notes

En comptes de tomàquet fresc podeu utilitzar conserva de tomàquet o concentrat, fins i tot amb avantatge.Hi podeu afegir, discretament, alguna herba aromàtica, com llorer.També hi podeu fer un ros de farina.

Hi ha qui prefereix abans escaldar els espigalls, a fi de treure’ ls la fortor.